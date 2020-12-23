«عكاشة»: وفد «الجنوب الليبي» يرى مصر الأكثر جدية لحل الأزمة الليبية

عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برئاسة الدكتور خالد عكاشة، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة مع وفد الجنوب الليبي الذي يزور مصر في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، التقى خلالها باللجنة الوطنية المصرية الخاصة بالأزمة الليبية، لمناقشة عدد من الرؤى وسبل حل الأزمة الليبية، وقال «عكاشة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن زيارة هذا الوفد من أهم الزيارات الليبية لمصر حالياً، نظراً لأن الجنوب الليبي هو مكون رئيسي للدولة الليبية، وأن أبناءه ظلموا لفترة طويلة جداً مع التنافس بين الشرق والغرب، ودفعوا ثمناً باهظاً للتهديدات الإرهابية، وسيولة الحالة الأمنية عطلت كثيرا من إمكانيات البنية التحتية والخدمات في الأزمة الليبية.

خالد عكاشة: الوفد الليبي يرفض تدخل تركيا في البلاد

وشدد رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أن الليبيين يستشعرون أن مصر هي الدولة الأجدر والأكثر جدية في التعامل مع ليبيا من أجل الحرص على وحدة التراب ومصالح الليبيين، وتأمين مستقبل إيجابي ومستقر لهم، مشيرين إلى أنهم يثمنون جهود الدولة المصرية في حل الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن وفد الجنوب الليبي، وجه شكرا خاصا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائهم بمسؤولي «المركز»؛ حيث يرونه يبذل جهداً حقيقياً يرون نتائجه على الأرض.

وقال «عكاشة»، إن الليبيين يرون «السيسي» القيادة الإقليمية الوحيدة التي تضطلع وتهتم بمستقبل مستقر لليبيا، وبصيغة مقبولة لدى الليبيين جميعاً.

وأوضح أن مسؤولي المركز استمعوا للحالة التي تواجهها العملية الليبية من وجهة نظر أبناء الجنوب، وأن ذلك سيدعم المركز في توفير رؤى ومعلومات وأدوات من الممكن العمل عليها داخل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بحثياً في الفترة المقبلة.

وأضاف أن أعضاء وفد الجنوب الليبي، أكدوا أنهم سيزورن مصر مرة أخرى، وأنهم يتطلعون لقدر أكبر من التعاون مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، مؤكداً أن كافة أعضاء الوفد كانوا متمسكين بوحدة التراب الليبي، وأنه لا رغبة في تهميش أحد في الحل السياسي للأزمة، ولا يريدون لأي مكون أجنبي أن يتطلع ويتخذ القرار في ليبيا، مثلما تسعى تركيا لذلك.

عكاشة: الحل سيكون «ليبي – ليبي» برعاية الدول المحبة للسلام

وأوضح «عكاشة»، أن الليبيين يريدون توزيع الثروة بمعايير عادلة وشفافية يستفيد منها كل الليبيين، وهو أمر منطقي وواقعي، كما يرون أن الدور المصري قائم على أطروحتين رئيسيتين قائمتين على وحدة التراب الليبي، وكل التدخلات، وخروج المرتزقة، والمليشيات كأحد المفاتيح الرئيسية للحل، مشدداً على أن الليبيين يشعرون بقدر عال من الثقة والاطمئنان للدور المصري.

وعن الدور التركي في ليبيا، قال رئيس «المركز المصري للفكر»، إن «أنقرة» ضربت استقرار ليبيا بشكل كبير جداً، وأن أدائها على أرض الواقع يُدمر المعادلة الأمنية الليبية، خصوصاً مع رعايتها للمليشيات التي جلبتها من الخارج، وسلحتها لتأجيج الوضع الداخلي.

وشدد «عكاشة»، على أن تركيا ليس لها مستقبل في ليبيا مع عودة الأمن والأمان والاستقرار، لذا فإنهم يسعون لإطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة، وإيجاد حالة من عدم الاستقرار، والاقتتال الداخلي ليعيشون داخل ليبيا لأطول فترة.

وأكد أن الحل السياسي للأزمة الليبية هو المستقبل، ولكن البداية هي نبذ الفرقة، مشدداً على أن التدخل المصري يدفع الأزمة نحو الحل السياسي، خصوصاً مع قبول مكونات وطوائف الشعب الليبي لنا، مشدداً على أن حل الأزمة سيكون في النهاية «ليبي – ليبي»، ولكن برعاية مصرية، والدول الراعية للمحبة والأمن والسلام والاستقرار.