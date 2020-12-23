«الأزهر» عن الأجزاء المحذوفة من مناهج 2021: محتوى أسبوع واحد فقط

يشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة من الطوارئ لتنفيذ خطة تقديم امتحانات الأزهر والتي تبدأ من بعد أسبوع من الآن؛ حيث تبدأ أولى الامتحانات يوم 2 يناير 2021، وذلك بعد أن كان من المقرر لها أن تبدأ نهاية يناير، وأصدر الأزهر الشريف، عدة قرارات داخل قطاع التعليم بسبب انتشار فيروس كورونا وتصاعد أعداد المصابين، شمل ذلك حذف مناهج شهر يناير لكل المراحل الدراسية عدا الشهادة الثانوية، ورفع الغياب لكل طلاب المعاهد الأزهرية بدءًا من أمس الأربعاء، تزامنا مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.

توجيهات الإمام الأكبر

وبحسب قطاع المعاهد فإن توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب شدد على قيادات القطاع بالحرص على سلامة الطلاب بمختلف القطاعات ما قبل الجامعية، في ظل أزمة كورونا، حيث تعقد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصفين الرابع والخامس السبت 2 يناير، وامتحانات صفوف النقل الإعدادية 6 يناير، وسيتم عقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير.

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات، فلن يتم وضع أي أسئلة من منهج شهر يناير.

12 طالبا داخل لجنة الامتحانات

وسيكون عدد الطلاب داخل لجان الامتحانات لا تزيد عن 12 طالبًا؛ مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية، حيث أكد قطاع المعاهد أنه تم مراعاة تعديل الخطة الزمنية للمناهج بما يتناسب مع تقديم موعد الامتحانات، علما بأنه ما تم تعديله في الخطة وحذفه من المقررات هو منهج أسبوع واحد فقط من شهر يناير؛ حيث كانت الخطة الدراسية في هذا الشهر مخصصة معظمها للشرح والمراجعة.

ونشر الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كل المناهج الخاصة بالتعليم الأزهري كما تم تدشين منظومة «اسأل نجبك» للرد على الأسئلة الخاصة بالمناهج، والأمور الإدارية التي تيسر على الطلاب وأولياء الأمور، كما نشر الأزهر عبر بوابته الرسمية مناهج الأزهر لهذا العام وذلك على الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/materials/manhag.htm#3d

امتحانات أبناء الأزهر بالخارج

وبخصوص امتحانات أبناء الأزهر بالخارج، طالبت المشيخة بالتأكيد على عدة أمور منها تقديم استمارة التقدم بعد تحريرها بدقة بمعرفة ولي الأمر واعتمادها من السفارة، وإثبات قيد للعام الدراسي معتمدًا من المعهد والمنطقة الأزهرية، ومن الإدارة المركزية للامتحانات، كذلك أصل شهادة الميلاد أو صورة واضحة منها، وصورة شخصية لطلاب صفوف النقل، وصورتان لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وإفادة بسداد مصروفات المعهد الخاص وإيصال سداد رسوم الامتحان بالسفارة.