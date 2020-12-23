بريطانيا ترخص «أسترازينيكا».. وأمريكا: 100 مليون جرعة جديدة من «فايزر»

تستعد بريطانيا لتسجيل لقاح شركة «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد عطلة عيد الميلاد، ليكون ثاني لقاح تسجله البلاد رسميا، بعد لقاح شركة «فايزر» في وقت سابق من الشهر الجاري، ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير الصحة البريطاني، رصد سلالة جديدة متحورة من «كورونا».

وتعاقدت الولايات المتحدة الأمريكية، على شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «فايزر»، بموجب اتفاقية ثانية تبلغ قيمتها ملياري دولار، تتضمن تسليم 70 مليون جرعة بحلول 30 يونيو المقبل، بينما تسلم الـ30 مليون جرعة المتبقية في موعد أقصاه 31 يوليو، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وقال أليكس عازار وزير الصحة الأمريكي، في بيان صحفي، «الصفقة الأخيرة تتضمن إمدادات كافية لتطعيم كل المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، بحلول يونيو 2021».

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن اللقاحات لن تمنع وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الأشهر المقبلةـ بسبب فيروس كورونا المستجد، متابعا: «اللقاحات لا زالت ناقصة في الولايات المتحدة ولن تكون قادرة على وقف ذلك، الأمر يسيستغرق عدة أشهرة ليتم تطعيم 320 مليون أمريكي ضد كورونا».

وتلقى بايدن لقاح فيروس كورونا المستجد بشكل علنى أمام كاميرات التلفزيون، الاثنين الماضي، في مستشفى في "نيوارك" بولاية ديلاوير، قائلا: «اقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم ان يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا.. لا داعي للقلق».

وكشف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن تم توزيع 4.6 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وحصل ما لا يقل عن 600 ألف شخصا على الجرعات الأولى، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وجاءت الأرجنتين في قائمة أحدث الدول التي رخصت لقاح «سبوتنيك - V» الروسي في مواجهة فيروس كورونا، لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تسجل اللقاح الروسي بشكل رسمي.