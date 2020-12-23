إسرائيل تسجل 4 إصابات بـ«كورونا البريطاني».. وماليزيا ترصد سلالة جديدة

لم تمر أيام قليلة على إعلان بريطانيا، اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد، حتى بدأت دول العالم في تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة بالرغم الإجراءات الاحترازية التي سارعت بعض الدول في فرضها، ومنها وقف رحلات الطيران وإغلاق حدودها أمام بريطانيا، ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من كورونا، وذلك بعد إجراء اختبارات في المختبر المركزي للفيروسات بالوزارة، من بينهم 3 أشخاص قادمين من بريطانيا، والحالة الرابعة محلية من إسرائيل، ويتواجدون حاليا في الحجز الانفرادي في أحد الفنادق بينما تتابع وزارة الصحة كل حالة عن كثب.

وأعلنت السلطات الصحية في هونج كونج، اليوم، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة، وذلك بعد تحليل التسلسل الجيني للعينات والتي تطابقت مع السلالة المتحورة من الفيروس التي اكتشفت في بريطانيا.

وأوضح رئيس مركز الحكاية الصحية في هونج كونج، تشوانج سوك-كوان، أن الحالتين لطالبين عائدين من بريطانيا، أحدهما تعافي وخرج من المستشفى، والثاني مازال يتلقى العلاج، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

بينما أعلنت ماليزيا، رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، أطلقت عليها اسم «A701V»، وفقا لما أعلنه مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبدالله، مشيرا إلى أن جرى العثور على طفرات في سلالة «A701V» في أمريكا الجنوبية وأستراليا وهولندا وسنغافورة، ولكن لم يجري اكتشاف فعالية أو عدوانية هذا النوع من الفيروس، وفقا لمقال نشرته وكالة «سبوتنيك».

وكان كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لها صلة بجنوب أفريقيا، مختلفة عن السلالة المتحورة من الفيروس التي جرى اكتشفاها منذ أيام، قائلا: «السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا لأنها أكثر قدرة على الانتقال، ويبدو أنها شهدت تحولا أكبر من السلالة الجديدة (الأولى- التي أعلن عنها قبل أيام)، والتي اكتُشفت في المملكة المتحدة».

وأشار «هانكوك» إلى أن الفيروس الجديد تحور من السلالة المتحورة التي جرى إعلان ظهورها في البلاد منذ أيام، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر الماضي، في منطقة كنت جنوب شرقي انجلترا.