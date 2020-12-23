بعد عودة منير من وعكته الصحية.. الجمهور: «وحشتنا يا أسطورة»

عادت صفحة الكينج محمد منير عبر موقع فيسبوك، بالتفاعل مع الجمهور مرة أخرى للإعلان عن ألبوم منير الجديد والذي يحمل عنوان «باب الجمال».

وتفاعل جمهور منير مع تلك العودة القوية بعد فترة قلق طويلة عليه عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا بسبب الإرهاق والسهر على الانتهاء من الألبوم ليلحق بموسم رأس السنة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تلك العودة بعد طول غياب وجاءت التعليقات كالتالي..

«واحشني يا أجمل نجم.. ربنا يديك الصحة ويتمم شفاك»

وأضاف آخر «مجرد أننا نشوفك بى صحتك وبألف خير عندنا بالدنيا».

وعلق آخر «أجمل صوت في الوطن العربى كله والبساطة والطيبة».

وقال آخر «باب الجمال هو إن انت موجود وبتغني وبصحة كويسة يا كينج.. منتظرين جديدك».

وعلق آخر «ألف سلامة عليك يا كينج ربنا يبارك في صحتك يا رب ومانتحرمش منك أبدا ولا من أغانيك اللي مالهاش مثيل».

وواصل آخر «الكبير كبير بنحبك يا منير.. أسطورة».

وكان منير تعرض منذ أيام لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى، وتكتمت أسرته تفاصيل مرضه، ليظهر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ويطمئن محبي منير أن ما حدث له ليس إلا إرهاق شديد بسبب العمل المكثف على الانتهاء من الألبوم للحاق بموسم رأس السنة.

ألبوم منير يحمل اسم «باب الجمال» ويضم 5 أغانٍ، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، و«أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و«ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و«مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.