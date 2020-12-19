هاني شاكر: «محمد منير زي الفل.. ولو سمعت صوته 24 ساعة مش هزهق»

طمأن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المصريين على الحالة الصحية للمطرب الكبير محمد منير، مشيرًا إلى أنه تعرض لوعكة صحية أثناء وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الأخير ودخل المستشفى وأجرى بعض الفحوصات ثم خرج منها: «مفيش أي حاجة من الحاجات الوحشة اللي سمعنا إنه تعرض لها، ودلوقتي هو زي الفل».

وأوضح، أنه تأكد من كل ذلك بنفسه، إذ تحدث إليه منذ يومين، مناشدًا إياه ألا يتعجل العودة إلى الحياة الفنية مرة أخرى، حيث اتفق معه على أن يلتزم بتعليمات الأطباء واللجوء إلى الراحة.

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون»: «محمد أخ عزيز قبل أن يكون فنانا عظيمًا كلنا نحبه ونحب فنه والمنطقة التي وُلد فيها، دائمًا ما نتحدث عن الحالة الفنية وهو شخص مثقف ورائع وله آراء جميلة».

عمل حالة خاصة.. وسماره معبر عن أصالة الشعب المصري

وتابع نقيب المهن الموسيقية، مبديًا عن رأيه في المطرب الكبير: «محمد فنان عمل حالة خاصة به بشكل مميز للغاية، وصوته مختلف وبه بساطة وحلاوة في ذات الوقت، ويغني الغناء الجميل والرائع الذي نحبه كلنا، ويعبر عن أصوله وجذوره في أسوان والنوبة وهو ده اللي محليه، لون بشرته السمراء الجميلة الرائعة التي تعبر عن سمار الشعب المصري وبساطته وأصالته».

محمد منير أجاد في غناء كل الألوان

وأردف «شاكر»، أن محمد منير أجاد في غناء كل الألوان: «لو سمعت صوته 24 ساعة مش هزهق، سايب حالة كبيرة لجمهوره ولهذا فإنه يستحق اهتمامًا كبيرًا، فقد ترك بصمة كبيرة في الفن المصري والعربي».