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محمد منير يشوق جمهوره ببرومو ألبومه الجديد بعد حصوله على جائزة «go»

كتب:

أبانوب رجائي
07:17 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
محمد منير

محمد منير

طرح محمد منير برومو أحدث ألبوماته، المقرر أن يطرح خلال فصل الشتاء الجاري، بداية من العام الجديد 2021، وألبوم منير يحمل اسم  «باب الجمال» ويضم 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، و«أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و«ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و«مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وفاز أيضا منير منذ قليل بجائزة «GO»، وكتبت صفحة منير على فيس بوك: «محمد منير الفائز بجائزة اسطورة GQMiddleEast لعام 2020 وعبر الموسيقى والسينما، كان قوة ثقافية منذ ما يقرب من نصف قرن، تسحر مصر بابتسامة صاخبة الآن، الرجل الذي غير كل شيء ووحد صوت الامة الحقيقي على وشك البدء في عمله التالي».

وخرج مؤخرا محمد منير من المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية صباح يوم الجمعة الماضية، ما أثار قلق محبيه، الأمر الذي جعل هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، يطمئن جمهوره عليه، وأن ما حدث هو إرهاق فقط، ولم يستدعي الأمر إلى القلق.

وتحفظت أسرة منير على خبر دخوله المستشفى، خوفا من تزاحم الجمهور حول المستشفى، وقام مجموعة من الوسط الفني بزيارته منهم أحمد عصام، ونجوم مسرح مصر منهم أوس أوس، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، وقال وقتها أوس أوس لـ«الوطن» أن منير كان بصحة جيدة وأنه قام بغناء لهم عدد من أغاني الألبوم الجديد.

وتحتفل ساقية الصاوي يوم 31 ديسمبر بعرض عرائس لمنير، وسيتم غناء خلال الحفل عدد من الأغاني الخاصة بمنير كصوتك ولما النسيم، حدوتة مصرية وغيرها.

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