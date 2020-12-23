محمد منير يشوق جمهوره ببرومو ألبومه الجديد بعد حصوله على جائزة «go»
كتب:
أبانوب رجائي
07:17 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
محمد منير
طرح محمد منير برومو أحدث ألبوماته، المقرر أن يطرح خلال فصل الشتاء الجاري، بداية من العام الجديد 2021، وألبوم منير يحمل اسم «باب الجمال» ويضم 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، و«أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و«ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و«مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.
وفاز أيضا منير منذ قليل بجائزة «GO»، وكتبت صفحة منير على فيس بوك: «محمد منير الفائز بجائزة اسطورة GQMiddleEast لعام 2020 وعبر الموسيقى والسينما، كان قوة ثقافية منذ ما يقرب من نصف قرن، تسحر مصر بابتسامة صاخبة الآن، الرجل الذي غير كل شيء ووحد صوت الامة الحقيقي على وشك البدء في عمله التالي».
وخرج مؤخرا محمد منير من المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية صباح يوم الجمعة الماضية، ما أثار قلق محبيه، الأمر الذي جعل هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، يطمئن جمهوره عليه، وأن ما حدث هو إرهاق فقط، ولم يستدعي الأمر إلى القلق.
وتحفظت أسرة منير على خبر دخوله المستشفى، خوفا من تزاحم الجمهور حول المستشفى، وقام مجموعة من الوسط الفني بزيارته منهم أحمد عصام، ونجوم مسرح مصر منهم أوس أوس، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، وقال وقتها أوس أوس لـ«الوطن» أن منير كان بصحة جيدة وأنه قام بغناء لهم عدد من أغاني الألبوم الجديد.
وتحتفل ساقية الصاوي يوم 31 ديسمبر بعرض عرائس لمنير، وسيتم غناء خلال الحفل عدد من الأغاني الخاصة بمنير كصوتك ولما النسيم، حدوتة مصرية وغيرها.