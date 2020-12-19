هاني شاكر يطمئن جمهور محمد منير: صحته جيدة ولا داعي للقلق

طمأن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الشعب المصري والعربي، على صحة الفنان القدير محمد منير، موضحًا أنه تواصل مع «الكينج» وهو يتمتع بصحة جيدة، ويعيش حاليًا في فترة استجمام بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة بذله المزيد من الجهد الكثيف والكثير أثناء تسجيله ألبومه الجديد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس».

هاني شاكر: لا يوجد ما يُقلق بشأن حالة «الكينج» الصحية

وأضاف «شاكر»، أنه بحمد لله لا يوجد ما يدعو للقلق على حالة محمد منير، ناصحًا إياه في الوقت ذاته بعدم الاستعجال على العودة حتى يكتمل تعافيه، «يعود لينا بألف سلامة»، على حد قوله، موضحًا أن منير ليس فنانًا كبيرًا له بصمة فنية كبيرة في العالم العربى فحسب، بل صديق عزيز وشخصي له ولا ينسى مواقفه معه.

نقيب المهن الموسيقية: منير "شخص جدع وابن بلد"

ووصف نقيب المهن الموسيقية، الفنان محمد منير بـ «شخص جدع وابن بلد»، كما ذكر أنه عندما انتوى الترشح على مقعد النقيب، كان محمد منير من أوائل الفنانين الذين دعموه، بالإضافة إلى محمد الحلو، «دائما يلبى لي أي طلب خاص بالنقابة، وصداقتي به منذ زمن طويل، وشعرت بأنه مهتم بالنقابة، ومهتم بتواجدي على مقعد النقيب».

شاكر: دعم الفنانين الكبار لي مسؤولية كبيرة على عاتقي

وتابع: «دعم الفنانين الكبار لي مسؤولية كبيرة جدًا على عاتقي، بالفعل كنت بحاجة لدعم الفنانين الكبار، ومحمد منير دائما ما يدعمني، وهو رمز للحفاظ على الشكل العام وقيمة مصر وتاريخها الفني»، مؤكدًا أن «الكينج» يجرى العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية.