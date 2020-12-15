أمن قنا يضبط خاطفي الطفل كيرلس وبحوزتهم الفدية

تمكنت مباحث مركز أبو تشت شمال محافظة قنا، من ضبط 3 متهمين بخطف الطفل "كيرلس جرجس"، 8 سنوات، من أمام مسجد القرية أثناء ذهابه إلى المدرسة.

وكشف مصدر أمني، عن أن المتهمين خطفوا الطفل بغرض الفدية وطمعا في مشغولات ذهبية، حيث جرى إلقاء القبض عليهم، وهم كل من: عبدالفتاح.م، 22 عاما، إمام.أ، 25 عاما، سيد.ع، 30 عاما، وبحوزتهم 60 ألف جنيه، مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية.

وكشف عن أن الأجهزة الأمنية ضبطتهم ومعهم المضبوطات، عقب استلامهم الفدية والذهب وتسليم الطفل لوالده.

كان اللواء محمد ياسر مدير المباحث، تلقى إخطارا من العميد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت، بخطف مجهولين الطفل كيرلس جرجس، 8 سنوات، أثناء ذهابه إلى مدرسته بنجع قنبر بقرية التحسينات الابتدائية بأبو تشت.

وتوصلت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، والمقدم أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث الجنائي بأبو تشت، إلى تحديد شخصين ملثمين استوقفا الطفل أثناء ذهابه للمدرسة أمام مسجد النواصر وحملاه في توك توك وفرا هاربين.

ونجحت أجهزة الأمن في تحرير الطفل وإعادته لأسرته من خلال تضيق الخناق على الجناة، الذين تركوه في مكان مهجور ناحية الزراعات.

وشهد نجع لعوب مسقط رأس الطفل المختطف أفراحا عارمة بعد عودة الطفل كيرلس جرجس عدلي، لأحضان أسرته بعد ساعات من اختطافه.

توافد الأهل والجيران على منزل أسرة الطفل لتهنئة أسرته حتى الساعات الأولى من اليوم.

ووجه أهالي الشكر لأجهزة الأمن بقنا، لتمكنهم من إعادة الطفل المختطف إلى أسرته.