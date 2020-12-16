عاجل.. العثور على رضيع داخل صندوق قمامة بنجع حمادي في قنا «صورة»

عثر الأهالي بمركز نجع حمادي، شمال قنا، اليوم، على طفل حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش، داخل صندوق قمامة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من قسم شرطة نجع حمادي، يفيد العثور على طفل حديث الولادة ملقى داخل صندوق قمامة، بشارع 15 مايو في نجع حمادي.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الكفل بإحدى دور الرعاية، وتكثيف الإجراءات لمعرفة ملابسات الواقعة، كما حرر محضر بالواقعة، وتكثف المباحث من تحرياتها لمعرفة تفاصيل الواقعة.