النيابة تحقق في العثور على جثة رضيع بحمام قسم النسا بمستشفى أسوان

عثر مسؤولو قسم النسا والتوليد بمستشفى أسوان الجامعي، في الساعات الأخيرة من مساء أمس على جثة طفل رضيع داخل القسم، بعد أن فاحت رائحته، وجرى إبلاغ رجال الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بإيداع الجثة بمشرحة أسوان العمومية.

وقال محمد جمال نقيب التمريض، مشرف بمستشفى أسوان الجامعي، إنه جرى العثور على الطفل الرضيع في لفافة في حمام بالقسم بعد انبعاث رائحة كريهة منها، مرجحا بأن تكون والدته وراء الجريمة بالتخلص من طفلها.

وجرى تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، حيث عبر الأهالي عن استيائهم من حجم الإهمال داخل المستشفى الجامعي، بحسب تعبيرهم.

وقال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، إنه جرى اكتشاف جثة الطفل الرضيع بواسطة سيدة مُسنة عاملة نظافة حال قيامها بتنظيف وتطهير حمامات قسم النسا والتوليد، وجرى تحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق وإجراء التحليلات الطبية اللازمة لإثبات هوية الطفل وحل لغز الحادث.

وتابع، «تنتظر إدارة المستشفى الجامعي نتائج التحقيقات لمحاسبة المقصرين والمتورطين في هذه الجريمة، وتعمل المستشفى الجامعي على إظهار الحقائق ومحاسبة من ثبت إدانتهم في هذا العمل الإجرامي وغير الإنساني».