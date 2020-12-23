خبير: التقنيات الحديثة في البترول تساعد على نموه وتطويره بشكل فعال

على مدى السنوات القليلة الماضية، تمكنت صناعة النفط والغاز من إحداث تحول بسبب استقرار الأسعار وكذلك النمو المستمر.

وبسبب النمو وثبات الأسعار بدأت صناعة النفط والغاز في الاستفادة من تطوير تقنيات أكثر تقدمًا، ومع تطور هذه التكنولوجيا، تمكنت شركات النفط والغاز من استخدام مصادر تقنية أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة أيضًا. وبفضل هذه التقنيات الحديثة تمكنت العديد من الشركات في الصناعة من تتبع المخزونات والإمدادات المتاحة بشكل أفضل، وسمحت أحدث برامج إنتاج النفط والغاز أيضًا لهذه الأنواع من الشركات بتقليل التكاليف وتوفير المال أيضًا.

وقد أدت أحدث التقنيات الخاصة بصناعة النفط والغاز إلى بعض التطورات الرئيسية التي استفادت الصناعة في السنوات الأخيرة تشمل حلول برامج النفط والغاز هذه الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والمراقبة الكهربائية، وتكنولوجيا الطائرات دون طيار.

الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التطورات في برمجيات صناعة النفط والغاز

وقال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز الطبيعي بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز التطورات في برمجيات صناعة النفط والغاز، ويتكون من آلات قادرة على تعلم كيفية القيام بمهام معينة وكذلك حل المشكلات، وتضمنت بعض أحدث المهام التي قدمها الذكاء الاصطناعي قيادة السيارات والتفاعل مع البشر.

وعندما يتعلق الأمر بصناعة النفط والغاز، فقد تمكن الذكاء الاصطناعي من مسح المرافق ومراقبة الآلات والتنبؤ بالسلامة وتحسينها.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تحليلات البيانات الضخمة تطور رئيسي آخر مع البرامج في صناعة النفط والغاز من خلال استخدام البيانات الضخمة، تستطيع شركات النفط والغاز زيادة حجم وتنوع بيانات معينة، كما أنهم قادرون على توليد كمية هائلة من البيانات من المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد وبيانات التنقيب عن النفط والإنتاج، ثم يتم تحليل هذه البيانات من قبل الشركات التي تتطلع إلى تحسين عملية صنع القرار لديها، وقد ساعد تحليل البيانات المعينة الشركات في الصناعة على المساهمة في مزيد من الابتكار وإجراء تحسينات مع التقنيات الأخرى وإجراءات السلامة والكفاءة في إكمال المهام المهمة.

المراقبة الإلكترونية اتجاهًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة

ولفت إلى أن المراقبة الإلكترونية باستخدام إنترنت الأشياء IoT أصبح اتجاهًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة، حيث إنه امتداد للاتصال بالإنترنت مع العديد من الأجهزة، باستخدام إنترنت الأشياء، تستطيع الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز استخدام أجهزة الاستشعار التي تتواصل وتتفاعل على الإنترنت، وهو ما يتيح تطوير إنترنت الأشياء للشركات الحصول على بيانات في الوقت الفعلي عن الأنابيب والتخزين والنقل والآلات، ومن المعروف أيضًا أنه يساعد في المساهمة في مراقبة سلامة الموظفين أيضًا.

وأوضح أن تكنولوجيا الطائرات دون طيار تعد أحد أحدث الاتجاهات التكنولوجية فهذه هي الأشياء التي تطير فوق سطح لإكمال مهام معينة، حيث تمكّن الطائرات دون طيار في صناعة النفط والغاز الشركات من مراقبة المرافق وحمل الأشياء الصغيرة وأيضًا التقاط صور للمنشآت.

وأضاف أنه لطالما كانت السلامة والتكاليف من العوامل المهمة في اتخاذ قرارات العمل في صناعة النفط والغاز، وذلك باعتبارها واحدة من أكثر الصناعات حساسية من حيث السعر ومن بين أكثر الصناعات خطورة، فقد بحثت صناعة النفط والغاز عن طرق لإدارة هذه العوامل بشكل أفضل لصالحها، وفي هذه الصناعة، كانت المراقبة والصيانة المنتظمة ضرورية لتقليل آثار المخاطر وتقلبات أسعار الصناعة.

وقد سمح تطوير التكنولوجيا والبرامج الجديدة لهذه الأنواع من الشركات بمراقبة وصيانة جميع مرافقها وإمداداتها بسهولة أكبر.