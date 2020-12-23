عاجل.. كشف بترولي جديد لـ«إيني» في مصر: يضيف 10 آلاف برميل نفط يوميا

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عن اكتشاف نفطي جديد في «امتياز تطوير مليحة» في الصحراء الغربية المصرية، من خلال حفر بئر «أركيديا 9» في منشأة «أركيديا سود»، الواقعة على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل «أركيديا»، وهو قيد الإنتاج بالفعل، ويضيف الاكتشاف الجديد 10 آلاف برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج الامتياز.

والتقت البئر بالزيت المعدني بطول 26 مترًا في الأحجار الرملية الطباشيريّة لتكوين «علم البويب 3G» التي ترتبط مباشرة بالإنتاج، وتنتج بشكل ثابت 5 آلاف و500 برميل من النفط يوميًا «bopd».

بعد الاكتشاف، تمّ حفر بئرين للتطوير «أركاديا 10» و«أركاديا 11»، واجهت الأولى 8 أمتار من النفط، والثانية 25 مترًا في الحجر الرملي لتكوين علم البويب 3G.

وتشترك الآبار الثلاث في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، كما واجهت «Arcadia 11» أيضًا 6 أمتار في الزيت في تشكيل علم البويب ثلاثي الأبعاد.

وسبق لشركة «إيني» الإيطالية، الإعلان عن كشف بترولي في منطقة الامتياز 174 جنوب سدري، الواقعة في خليج السويس، أكتوبر 2019، بإنتاج مبدئي قدره 5 آلاف برميل يومياً، وذلك إثر حفر بئر لتقييم الاكتشاف في يوليو 2019.

وذكرت شركة «إيني» الإيطالية، في وقت سابق، أنَّ إجمالي الاحتياطات المقدرة في المنطقة السابق الإشارة إليها تبلغ 200 مليون برميل من النفط المهم، لافتةً إلى بدء إنتاج البئر بعد ذلك.

ويحظى قطاع البترول المصري بثقة الشركات الأجنبية العملاقة التي تتسابق للاستحواذ على مناطق الاستكشاف في ظل ما تملكه مصر من مناطق ذات احتمالات نفطية واعدة، حيث سبق أن اكتشفت «إيني» حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط قبل سنوات.