إصابة 11 بينهم رجال أمن إثر تصادم سيارة شرطة وميكروباص بالمنيا

أصيب 11 شخصاً بينهم رجال أمن، في حادث تصادم بمحافظة المنيا، وقع قبل قليل، بين سيارة شرطة "لوري"، وميكروباص "أجرة"، على الطريق الصحراوي الشرقي في زمام مركز المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، مساء اليوم الأربعاء، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وبانتقال رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، تبين إصابة 11 شخصاً بينهم أفراد شرطة، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى شرطة "لوري".

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لرفع آثاره، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.