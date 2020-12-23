شهداء لقمة العيش.. دير مواس تودع 8 عمال لقوا مصرعهم في حادث المنيا

8 شباب وأطفال في عمر الزهور، تربطهم علاقات قرابة ونسب ومصاهرة، يقيمون في قرية واحدة، بل ويعملون في مكان واحد داخل مزرعة طماطم بالقرب من مصنع سكر ملوي الجديد، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، لقوا مصرعهم جميعاً حينما كانوا يستقلون تروسيكل، اصطدمت به سيارة نقل ثقيل بمقطورة، بالقرب من قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة.

وسط حاله من الحزن العميق، شيع أهالي قرية "أسمو العروس"، التابعة لمركز دير مواس، اليوم الأربعاء، جثامين الضحايا الـ8 بعد أن صرحت النيابة العامة بدفنهم، بينهم مواطن يُدعى "عمر محمود زاهر"، واثنان من أبنائه "محمد ومحمود"، إضافة إلى الشقيقين "محمد وأحمد حسين ذكي"، وابن عمهما "طارق سمير ذكي"، و"عمر شابوت أبو الليل"، و"محمد ناصف شنيف".

وأكد أهالي القرية أن الحادث ترك جرحاً غائراً، لفراق 8 أشخاص من خيرة الشباب، داعين أن يتقبلهم الله في زمرة الشهداء، حيث لقوا مصرعهم بينما كانوا في طريقهم للعمل بمزرعة الطماطم، بحثاً عن لقمة العيش.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بين قريتي بلنصوره وتونا الجبل، بزمام مركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة.

وانتقلت أجهزة الأمن ورجال المباحث إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات، وتبين مصرع 8 مواطنين، جميعهم يقيمون بقرية أسمو العروس، التابعة لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب محافظة المنيا، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، والوقوف علي أسباب الحادث، وبالعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق صرحت بدفن الجثث.

يشار إلى أن الطريق الصحراوي الشرقي، شهد السبت الماضي، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب الشبورة المائية، ونتج عن ذلك مصرع 6 مواطنين.