ضحية «تهريب المخدرات للسعودية»: هموت وأسلم على الرئيس السيسي

قالت الحاجة سعدية، المتهمة في توريد مخدرات إلى المملكة العربية السعودية في أثناء قيامها بالعمرة، إنها لم تكن تعلم أن الشنطة التي كانت تحملها يوجد بها مخدرات، وضعها لها أشقياء، مؤكدة عقب براءتها أنها كانت تتمنى أن تسلم على الرئيس السيسي.

وأوضحت الحاجة سعدية أن المحكمة في مصر أخلت سبيلها، ورحبوا بها تقديرا لسنها، وتحروا عن 3 أشخاص وضعوا لها مخدرات.

ولفتت الحاجة سعدية، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أنها لا تعرف الشخص الذي وضع لها المخدرات، وأنه رفض أن تركب مواصلة أخرى مع أقاربها، ووضع لها المواد المخدرة، وفوجئت بوجود مواد مخدرة في المطار السعودي، وأغمى عليها وأجري تحقيق معها، من أجل الوقوف على المتهمين، وحكم عليهم بالمؤبد بعد سنتين.

الحاجة سعيدة: هموت وأسلم على الرئيس السيسي

وأضافت الحاجة سعدية، أن «البلد من كبيرها لصغيرها في نبروه عاملين لي احتفال، المظلوم بيخد حقه وربنا يفك ضيقة كل مضايق، أنا شربت المر وكان في حديد في رجلي وإيدي، وكانت أيام صعبة، مدير السجن كأنه ابني وجايباه بطني، وكان في احترام، وكان اثنين من السجنات كويسين، واتنين صعبين أوي».

وأكدت «سعدية»: «أنا بشكر السفارة المصرية في السعودية وشكرا لناس نبروه والرأي العام كله، نبروه فيها ناس طيبين ربنا يسهل للناس اللي عملوا فيا كده، والناس بتقولي إنتي بقيتي مشهورة زي الرئيس بالضبط، اللي حذ في قلبي كان نفسي أسلم على الرئيس وأنا جاية، هموت كده وأسلم عليه، ربنا يسترله طريقه ويكفيه شر ولاد الحرام الرئيس السيسي».

وتعود القضية إلى عامين، بعد القبض على مسنة مصرية، في أثناء سفرها لتأدية العمرة، بسبب وجود مخدرات في حقيبة خاص بالسيدة، وتفاعل الرأي العام مع القضية بالوقوف بجانب السيدة، التي لم يصدق أحد أنها تهرب بالمخدرات، وأن أحد استغل طيبتها من أجل تهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية، التي تشهد تدابير أمنية مشددة.