سافر الأقصر وأسوان بـ 800 جنيه شاملة الإقامة والانتقالات لمدة أسبوع

أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح باب التقديم للاشتراك في الفوج السابع لرحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، تحت شعار «تحت شعار مصر أولا لا للتعصب»، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية»، في الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 7 يناير المقبل.

شروط الاشتراك في رحلة الأقصر وأسوان

حددت «الشباب والرياضة» مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتثنى له الاشتراك في رحلة قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وهي:

- ألا يقل سن المشترك عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 سنة.

- الرحلات متاحة للأفراد فقط وليس الأسر وغير مسموح باصطحاب الأطفال نهائيا.

- لا يسمح بالاشتراك لمن سبق لهم السفر في الرحلة بالموسمين الماضيين «عام 2018 /2019، وعام 2019 /2020»، وذلك من خلال الرقم القومي المسجل على موقع الوزارة الإلكتروني.

- يلتزم المشترك بارتداء الكمامة الطبية في الرحلة، بدءا من استقلال القطار، ووسائل الانتقال بعد الوصول، وأماكن الإقامة وخلال التواجد في مناطق الزيارات.

- ضرورة توقيع الكشف الطبي للمشاركين بمعرفتهم وعلى نفقتهم، بما يفيد خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسي والصرع والأمراض المعدية والمزمنة من أي مستوصف حكومي أو خاص.

- ضرورة تطابق الرقم القومي للمتقدم بعد التسجيل مع الرقم القومي الأصلي للمشترك، وفي حالة الاختلاف يتم إلغاء المشاركة بالرحلة وعدم استرداد رسوم الاشتراك.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا.

- في حالة التغيب عن الرحلة لا ترد قيمة الاشتراك.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج، ويحق للوزارة إجراء أي تعديلات في أماكن الإقامة أو البرنامج طبقاً للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ،.

قيمة الاشتراك برحلة الأقصر وأسوان

تبلغ قيمة الاشتراك برحلة الأقصر وأسوان 800 جنيه فقط للفرد الواحد، تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية السداد للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع، يتم سدادها بالمديريات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهرا من الأحد إلى الخميس فيما عدا الأعياد والعطلات الرسمية.

طريقة الاشتراك

يتم تسجيل بيانات الراغبين في الاشتراك والحجز من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train، بعد الموافقة على الشروط والتوقيع على الإقرار، ويعتبر الحجز مبدئيا ولا يتأكد إلا بعد سداد قيمة الاشتراك بالمديرية.

الأوراق المطلوبة للمشاركة

يتم تسليم الأوراق بمديرية الشباب والرياضة أثناء سداد اشتراك الرحلة، وهي:

1 - أصل الكشف الطبي

2 - صورة بطاقة الرقم القومي بالمديرية أثناء سداد اشتراك الرحلة.

أماكن الإقامة

يتم إقامة الفوج بالكامل في مدينة الأقصر فقط لوجود أعمال تطوير بالمنشآت الشبابية بأسوان، ويتم تسكين الفتيات في المدينة الشبابية والشباب بمركز التعليم المدني.

برنامج الرحلة

مدينة الأقصر يتم زيارة كل من «معابد البر الشرقي، جزيرة الموز، معابد البر الغربي، الصوت والضوء بالكرنك، جولة حرة بالمدينة»، وفي مدينة أسوان « السد العالي، متحف النيل، معبد فيلة، جزيرة النباتات، القرية النوبية، متحف النوبة، جولة حرة بالمدينة».

الانتقالات

يبدأ التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس والتحرك للعودة مساء يوم الأربعاء التالي من محطة سكك حديد الأقصر، تنفيذ البرنامج بأسوان بالأتوبيسات من الأقصر إلى أسوان والعودة للأقصر في نفس اليوم، كما يحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أي تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأي من المشاركين بالقطار «رقم العربة ورقم المقعد» أو أماكن الإقامة أو البرنامج طبقاً للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ.