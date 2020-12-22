«الشباب والرياضة» تنظم ملتقى توظيف بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه

كشفت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بوزارة الشباب والرياضة، تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف، الذي يتم تنفيذه من خلال مبادرة «طور وغير» بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» للتنمية، لتوفير فرص عمل بإحدى شركات توزيع الأغذية والمشروبات للعمل بفرعها الجديد بمحافظة القليوبية، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

الوظائف المتاحة للتقديم

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الوظائف المطلوبة للعمل والتعيين بفرع الشركة الجديد في قليوب، وتنوعت الوظائف ما بين مبيعات وسائقين وأمناء و مشرفي مخازن، وعامل خدمات، وتفاصيلها كالتالي:

1 - عدد 22 أخصائي مبيعات «يعمل في عرض وتوزيع منتجات الشركة على فروع بيع الجملة ويرافقه سائق».

2 - عدد 22 سائق «يجمل رخصة مهنية».

3 - عدد 4 أمناء مخازن « يعمل على مراقبة خروج ودخول البضائع وجردها، ولديه قدرة على استخدام سيستم الأوراكل».

4 - مشرف مخازن.

5 - مشرفي مبيعات « للعمل على الإشراف على اخصائيين البيع والعمل على تحقيق الهدف البيعي».

6- عامل خدمات «أوفيس بوي».

شروط التقديم

حددت شركة توزيع الأغذية عددا من الشروط والمعايير العامة التي يجب توافرها في المتقدم، وهي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو عال.

- أن يكون ليه خبرة في نفس مجال العمل المتقدم له.

- لا يشترط الحصول على مؤهل للسائقين وعامل الخدمات.

- ألا تزيد سن المتقدم على 35 عاما.

مميزات العمل

تبدأ مرتبات الوظائف من 4000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز شهرية للموظف وتأمينات اجتماعية وتأمين طبي، وتامين على الحياة.

مكان العمل

يتم العمل بمقر الشركة الكائن بمحافظة القليوبية، نزلة الدائري قليوب، طريق مصر إسكندرية الزراعي.

طريقة التقديم

يتم ملء بيانات الاستمارة المتاحة على صفحة الوزارة وبعدها الذهاب مباشرة يوم الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري بمقر الشركة.