باشتراك 1500 جنيه.. «الشباب والرياضة» تعلن عن رحلة لدهب وسانت كاترين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التقديم للاشتراك في رحلات دهب وسانت كاترين، تحت شعار «اكتشف مصر»، لمدة 5 أيام بأحد الفنادق «5 نجوم».

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة للرحلة، «قيمة الاشتراك، موعد الفوج، البرامج والفاعليات، شروط الاشتراك، وخطوات الحجز»، بحسب ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل وقيمة الاشتراك برحلات الشباب والرياضة

ـ سعر الاشتراك 1500 جنيه.

ـ الانتقالات ذهاباً وعودة (أتوبيسات مكيفة).

ـ تتحمل وزارة الشباب قيمة الإقامة والإعاشة والانتقالات ذهاب وعودة.

ـ موعد الفوج يوم من 3 يناير وحتى 7 يناير.

ـ موعد التحرك يوم 2 يناير الساعة 10 مساء أمام بوابة وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة أمام نادي الزمالك.

ـ تنفيذ البرنامج السياحي المجاني والأنشطة الترويحية.

ـ الإقامة كاملة شاملة فطار، غداء، وعشاء.

ـ مدة الرحلة 5 أيام 4 ليالي بفندق هابي لايف.

خطوات الاشتراك بالرحلات

ـ يتم الحجز عن طريق التوجه للمكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة الدور 13.

برامج وفاعليات رحلة الشباب والرياضة لدهب ونويبع

ـ الصعود الى جبل سانت كاترين مجاني.

ـ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وحضور القداس مجاني.

ـ زيارة الكنيسة القبطية مجاني.

ـ زيارة محمية سانت كاترين مجاني.

ـ زيارة الدير مجاني.

ـ زيارة الشجرة المقدسة مجاني.

ـ زيارة الثرى بولز مجاني.

ـ زيارة شاطئ اللاجونا مجاني.

ـ زيارة الممشى السياحي مجاني.

ـ سينما ليلية مجاني.

ـ الأيروبيكس و الزومبا مجاني.

ـ أنشطة ترويحية ورياضة مجاني.

ـ حفلة الألوان مجاني.

ـ زيارة البلوهول «رسوم مخفضة».

ـ ركوب بيتش باجي «رسوم مخفضة».

ـ حضور الحفلة البدوية «رسوم مخفضة».

ـ جبل الطويلات «رسوم مخفضة».

ـ السنوركلينج و الدايفنج «رسوم مخفضة».