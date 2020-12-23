«نساء مصر» ينظم حوارا مفتوحا بين نائبات التنسيقية وفتيات الأسمرات غدا

ينطلق غداً الخميس 24 ديسمبر، حوار بين نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفتيات الأسمرات، في إطار أنشطة مشروع مدن آمنة بقيادة الفتيات، والذي ينفذه الاتحاد العام لنساء مصر، بالتعاون مع هيئة «بلان» الدولية، وتعقد جمعية «خير وبركة» بالأسمرات، فاعلية للحوار بين ثلاث عضوات بالبرلمان والفتيان والفتيات بالمشروع.

ويشارك وفد من نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يتكون من النائبة أميرة العادلي، والنائبة الدكتورة غادة علي، والنائبة مرثا محروس، في حلقة نقاشية للنائبات مع فتيات الأسمرات، حول دور النائبات التشريعي، والقوانين الخاصة بقضايا العنف ضد الفتيات، يعقبه حوار مفتوح مع الشباب والرد على تساؤلاتهم، ثم عرض الفتيات لأهم المبادرات التي جرى تنفيذها خلال المشروع والمتعلقة بأمان الفتيات في الأماكن العامة.

ويهدف المشروع لاتخاذ الشابات إجراءات تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان سلامة الفتيات وحمايتهن، ويتضمن المشروع، تدريب الشباب على مهارات تدعم مشاركتهم المجتمعية في صنع القرارات، وكذلك التأثير في تغير المعايير الاجتماعية حول سلامة الفتيات، ويشمل أيضا إجراء حوارات بين الأجيال والآباء والشباب حول العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي، ويستخدم المشروع، الفنون كأدوات للتوعية، وشرح مخاطر العنف ضد الفتيات.