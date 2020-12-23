نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم «توت توت»: مشهد قاسٍ وصعب «فيديو»

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم «توت توت»، التي جسدت من خلاله دور سيدة من الحالات الخاصة، ونشرت نبيلة، مشهد مرض ابنها في الفيلم، وكيف استطاعت أن تنقذه من الموت بغريزة الأمومة، وعلقت: «فيلم توت توت، مشهد قاسٍ وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم الذي نال العديد من الجوائز الفنية.. عاطفة الأم حتى ولو كانت من أصحاب الحالات الخاصة.. قصة عصام الشماع، إخراج عاطف سالم».

وتضع نبيلة عبيد، حاليا، اللمسات النهائية لكتاب «سينما نبيلة عبيد»، والمقرر طرحه بعد حفل توقيع خلال الفترة المقبلة، ويضم الكتاب قصصا وحكايات وكواليس أعمال نبيلة عبيد، الفنية، والتي تضم أكثر من 33 فيلما.

وتحرص نبيلة، بشكل دائم على التفاعل مع الجمهور عبر حسابها على إنستجرام، بعدما قررت منذ فترة، نشر عدد من مشاهد أفلامها، مع نشر حكايه ذكرى كل مشهد، ووجدت تفاعلا كبيرا من جمهورها في الوطن العربي.