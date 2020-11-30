نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع "الغرقانة": فيلم صعب بتركيبة شخصياته

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "الغرقانة"، ونشرت عبر انستجرام مشهدا من الفيلم.

وعلقت قائلة: "الغرقانة" الفيلم الذي جمعني مع سينما المخرج محمد خان عن قصة الكاتبة حسن شاه، سيناريو وحوار السيناريست مصطفى محرم.

وأضافت: فيلم صعب بتركيبة شخصياته ولا أنسى مشهد الغرق وأنا اللي أصلا خوافة من البحر منذ صغري.. المهم انتو عاملين إيه.. وحشتوني.

وفي سياق متصل، أكدت الفنانة نبيلة عبيد أن الكاتب محمود قاسم أوشك على الانتهاء من كتابة كتاب "سينما نبيلة عبيد".

وقالت في تصريح سابق لـ"الوطن": "الحمدلله أوشكنا على الانتهاء من كتاب سينما نبيلة عبيد ومن المقرر أن يكون حفل توقيع الكتاب الفترة المقبلة، وأتمنى أن ينال الكتاب إعجاب جمهوري لما يحتويه من جميع أعمالي الفنية وعدد من الصور التي تنشر لأول مرة.

وأضافت عبيد: "الجمهور متفاعل معي على الإنستجرام بعد أن قررت منذ فترة أن أنشر عددا من مشاهد أفلامي وأحكي ذكرى كل مشهد ووجدت تفاعلا جميلا جدا أبهرني من جمهوري في جميع الوطن العربي وأتمنى أن ينال الكتاب نفس الصدى".

وعن كتابة مذكراتها، قالت نبيلة: "مشروع كتابة مذكراتي ما زال قائمًا حتى الآن وسوف أبدأ فيه عقب الانتهاء من الكتاب، وأكرر أن مذكراتي لمعرفة حياة نبيلة عبيد الفنانة وأرفض تجسيدها في عمل فني لأنني أرى أن معظم هذه الأعمال لم تنجح بالشكل الكافي".