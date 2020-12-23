رقم صادم في البيان اليومي الخاص بأعداد مصابي كورونا بعد قليل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان والخاص بمستجدات الفيروس، مشيرا إلى تجاوز عدد الإصابات اليوم 900 حالة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك استمرارا في تزايد الإصابات بالفيروس لمدة شهرين متتاليين «يناير وفبراير»، مشيرا إلى أن الزيادة على مستوى العالم وأن فصل الشتاء هو أكثر الفصول التي ينتشر فيها معدل الوفيات بالأمراض التنفسية، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستتجاوز مصر الألف إصابة يوميا.

وكشفت وزارة الصحة أنه تم تخصيص 19 مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا إلى 101 مستشفى ثم 111 ثم 150 مستشفى حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.

وأضافت الوزارة أن تلك المستشفيات تضم 35 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي، لافتة إلى أنه جارٍ إمداد المستشفيات بـ200 جهاز تنفس صناعي آخر، كما أنه يوجد مستشفى عزل في كل محافظة لتغطية كل الأحياء وتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس، كما تابعت أنه جارٍ إتاحة المستشفيات التي تقدم خدمات التشخيص والعزل المنزلي للحالات البسيطة، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى 800 متلقٍ.

وأوضحت الوزارة أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم 31 من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أيضًا أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كل أنحاء الجمهورية.