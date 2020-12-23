وزيرة الصحة: التاريخ لن ينسى تضحيات شهداء الأطقم الطبية ضد كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التاريخ الطبي سيظل يشهد للعاملين بالأطقم الطبية في هذا الوباء، و«بكل فخر واعتزاز بتضحياتهم وبعملهم.. أفخر إني كنت منهم، وبحييهم وأثني على عملهم، أتوقع منهم الصمود والعمل الدؤوب، وأترحم على الشهداء من الأطقم الطبية، هم أبطال وسجلوا أسماؤهم بحروف من نور».

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته منذ قليل، حول مستجدات فيروس كورونا: «لن ينسى التاريخ تضحياتهم، ونواسي أهلهم ونقول لأسرهم وذويهم، ونقولهم إنهم أبطال للرعاية الصحية، سجلو بحروف من نور تاريخ جديد للطب في مصر والعالم كله».