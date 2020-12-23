بعد حديث وزيرة الصحة.. أسباب جعلت الشباب أكثر عرضة للإصابة بكورونا

مع تحور فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة منه، تغيرت الفئات التي كانت الأكثر عرضة للإصابة به، حيث تحدثت وزيرة الصحة أن الفئة العمرية الأكثر إصابة أضحت تبدأ من سن 15 عاما إلى 25، وكذلك في الفئة العمرية من سن 35 إلى 50 سنة.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أنه جرى الإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، التي زادت عن الفترة الماضية، موضحة أنه في السابق كانت الإصابات لا تتعدى نسبتها في هذه الفئات 15%، وحتى إنها تصل إلى 25% من الإصابات، ناصحة الشباب فى الجماعات والمصالح باتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على الصحة العامة.

الخريطة الوبائية تغيرت وتبدلت معها الأعمار الأكثر إصابة بكورونا

الخريطة الوبائية لإصابات فيروس كورونا تغيرت خلال الفترة الحالية، وفقا لحديث الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، حيث أكد أنها تغيرت من حيث الفئات الأكثر عرضة للإصابة فعلى سبيل المثال كانت في السابق لمن هم أكثر من 70 عاما دون إصابات بين الأطفال، وحاليا بين الشباب والأطفال.

الشباب أكثر إصابة بكورونا لأنهم الأكثر نشاطا في الأماكن العامة

وأضاف عز العرب لـ«الوطن»، أن تحور فيروس كورونا تبعه تغيرات في الفئات المستهدفة وبعض الأعرض وخطوات التعافي، لافتا إلى أن التفسير العلمي لزيادة الإصابات بين تلك الفئات العمرية، لأنها الأكثر نشاطا، وذلك يعني وجودهم في المواصلات العامة والعمل أو الدراسة والأماكن المزدحمة بكثرة ولفترات أطول عن غيرهم، ما يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة والتقاط العدوى.

وتابع أخصائي الأمراض المعدية أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والالتزام بالكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي، مشيًرا إلى أن الفيروس لن ينتهي خلال الفترة الحالية حتى تصل فعالية اللقاحات إلى 100%.