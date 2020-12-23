وزيرة الصحة: الأطباء والحالات الحرجة الفئات الأولى بلقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الفئات التي ستحصل علي لقاح فيروس كورونا في البداية، لافتة إلى أن الأطباء أول فئة ستحصل على اللقاح بالتوازي مع المرضى ذوي الخطورة العالية.

وتابعت زايد، خلال تصريحات لها على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، أن اللقاح سيتم توفيره بشكل مجاني واختياري والحصول عليه سيكون وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي ووزارة التعليم العلمي لاختيار اللقاح الأنسب.

وأضافت أن العاملين بالمنظومة الصحية خاصة مستشفيات العزل والفرز والصدر والحميات والأمراض المزمنة «مرضى الكلى والقلب والسكر والأوعية الدموية» وكبار السن، مشيرة إلى أن كل شحنة يتم استقبالها تخضع لأربعة تحاليل بمعرفة هيئة الدواء قبل البدء بالتطعيم.

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت اليوم، مؤتمرا بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 401 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى اليوم.