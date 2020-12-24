نيفين جامع: حافز مغري لمن يغير سيارته المتقادمة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك «حافز مغري ومجزي» لمن يغير سيارته المتقادمة تماما، وسوف يختلف من سيارة لأخرى إضافة إلى برامج تمويلية، بالتعاون مع البنك المركزي الذي وجه كل البنوك إلى التعاون مع الوزارة في تطبيق هذه المبادرة، وبالفعل وضعوا برنامجا تمويليا يصل السداد فيه إلى عشر سنوات، وفائدته ستكون أقل من 5%، وفي أحيان كثيرة لن تتجاوز 3%، إضافة إلى حصول صاحب السيارة على مقابل تخريد.

كيفية تقسيط القرض

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الفارق بين استهلاك البنزين والغاز في الغالب سيكون هو قسط السيارة وبالتالي فإن المواطن لن يشعر بأية أعباء مالية.

تفاصيل قرار وقف استيراد السيراميك

وعن قرار وقف استيراد البورسلين والسيراميك لمدة ثلاثة أشهر، قالت «جامع»: «هذه الصناعة متأثرة بشكل كبير بوجود منتجات قادمة من دول أخرى ليست بجودة المنتج المصري، ولكن للأسف سعرها يناسب المواطن المصري، وقد يقبل عليها المواطنين ويتغاضون عن مسألة الجودة، ولذلك وحماية للصناعة الوطنية والمنتج المصري قررت الوزارة وقف الاستيراد لمدة ثلاثة شهور، خاصة أن صناعة السيراميك من الصناعات الوطنية المتميزة والتي وصل فيها المكون المحلي إلى حوالي 90%، ولذلك فإن حق هذه الصناعة على الدولة أن تحافظ عليها، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تعيشها مصر، ومن حقنا الحفاظ على المنتج المصري، والقرار بشكل مؤقت لثلاثة شهور».

تحويل السيارات للغاز

وكشفت الوزيرة عن تفاصيل وشروط تحويل السيارات للغاز، وأولها، ألا يكون مضى على تصنيع السيارة أكثر من 20 سنة، وأن تكون قدرة المحرك (الموتور) حوالي 70%، وأي سائق يرغب في تحويل سيارته إلى العمل بالغاز، سواء ملاكي أو أجرة أو «ميكروباص»، عليه التوجه إلى أي فرع من فروع «كارجاس» أو «غازتك»، بالبطاقة ورخصة السيارة، ويتم الكشف عليها، ويتم التحويل مقابل مبلغ يتراوح بين 8 آلاف و12 ألف جنيه وهو لا يدفعهم، ولكن عبارة عن قرض ميسر السداد.