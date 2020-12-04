ضبط تشكيل عصابي تخصص في تغيير معالم السيارات المهربة

كانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هى الخيط الأول الذى كشف واحدة من أخطر عصابات السيارات التى تعمل فى سرية تامة فى 4 محافظات حيث تمكنت من سرقة وتزوير أوراق لسيارات تبلغ قيمتها ما يزيد على 13 مليون جنيه.

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* معلومة الفيس بوك

التفاصيل وردت فى تحريات وتحقيقات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بدأت بمعلومة تعقبها أحد الضباط تفيد بوجود صفحة على الفيسبوك تعلن عن بيع سيارات فارهة بمبالغ تقل عن سعرها الحقيقى، لم يكن فى الأمر ما يثير الشبهات، ربما تكون السيارات المعروضة قد تعرضت لحادث وتم إصلاحها وهو ما استدعى بيعها بثمن أقل.

* الطعم فى رسالة

المثير أن معظم السيارات المعروضة كانت تبدو بحالة مثالية، ومنها موديلات لسيارات غير منتشرة بمصر، فتم إخطار قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، حيث قام أحد الضباط بتعقب مديرى الصفحة ومراسلتهم فتبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية و الدقهلية و دمياط و الغربية"، وعرضوا بالفعل بيع السيارات بأى ثمن.

التحريات كشفت أن المتهمين قاموا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) أعلنوا من خلالها عن بيع سيارات بدون مستندات ملكية وبأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات جرائم سرقة.

* تغيير معالم السيارات

عدد من الجهات الأمنية تعقبت المتهمين على رأسها قطاع الأمن العام ومديريات أمن القليوبية والدقهلية ودمياط والغربية حيث تم استهداف المتهمين وضبطهم وعُثر بحوزتهم على 2 طبنجة صوت، بندقية ضغط هواء.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع ، واعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركياً وتغيير معالمها والتلاعب فى أجزائها الجوهرية والتحصل على بيانات لسيارات أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث الماركة والموديل واللون ودق أرقام الشاسيهات واصطناع لوحات معدنية ورخص تسيير (مقلدة ) للسيارات المستولى عليها بذات البيانات ( للحيلولة من تحديدها وضبطها) .

وبإرشادهم تم ضبط 55 سيارة منها المبلغ بسرقتها والمتلاعب بأجزائها الجوهرية وأخرى مهربة جمركياً ) وذلك لدى 21 من عملائهم سيئى النية لـ 8 منهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق 8 محافظات هى "الإسكندرية و الدقهلية و الشرقية و الغربية و القاهرة و القليوبية و مطروح و الفيوم" وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بكون تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة أو مهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية.

وباستدعاء المجني عليهم مالكي السيارات المستولى عليها تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة .