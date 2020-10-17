"غازتك": تحويل السيارات للعمل بالغاز لا يتطلب تغيير "العفشة"

قالت شركة "غازتك" العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إن تحويل السيارات لا يتطلب تعديل أو تغير "العفشة" الخاصة بالسيارة، وذلك لأن هناك أحجام وأوزان وسِعات كثيرة لأسطوانات الغاز الخاصة بالسيارات والتي تناسب جميع السيارات حيث لا تحتاج إلى تعديل.

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدد قليل من السيارات تحتاج لعمل بعض التعديلات الخفيفة لتحافظ على ارتفاعها، وهي السيارات المصنعة بشكل يجعلها تقترب فيه مؤخرة السيارة من الأرض وتقترب منها بشكل يقترب من التلامس.

وأشارت إلى إنه لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة، حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات بالغاز الطبيعي القديم منها والحديث، حيث أن التحويل لا يضر بالسيارة ولكن يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لا يجري تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

وصرح مصدر مسؤول بالشركة، في تصريحات سابقة، بأنه سيجري افتتاح وبدء تشغيل 23 محطة تموين للسيارات العاملة بالغاز المضغوط بنهاية الأربعة شهور المقبلة.

وأضاف المصدر أنه بنهاية العام الجاري ستفتتح الشركة 5 محطات تموين متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل، على غرار محطة بورسعيد التي جرى افتتاحها بداية العام الجاري.

وتستهدف الدولة خلال الفترة الحالية زيادة أعداد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وإحلاله محل الوقود السائل، خاصة مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استخدام الغاز بدلًا من البنزين والسولار، نظرًا لتوفره لدى الدولة، ما يقلل من أعباء فاتورة الاستيراد للوقود من الخارج.

وأكد السيسي حق الدولة في عدم ترخيص السيارات الجديدة التي لا تعمل بالغاز الطبيعي، مشددًا على ضرورة طرح مبادرات وتسهيلات لتحويل السيارات للتسهيل على المواطنين، وتوفير التمويل اللازم للتحويل، على أن يكون هناك إمكانية لتكون الفوائد صفرية لعدد من البرامج.