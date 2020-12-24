خطوات تحميل الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية.. التعليم في زمن كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور، وهي إمكانية تحميل الكتب المدرسية بنظام الـ PDF، وذلك عبر أحد المواقع الخاصة بالوزارة، حتى يتمكن الطلاب في جميع المراحل من المذاكرة إلكترونيا، ومواكبة خطة الوزارة نحو رقمنة خدماتها للطلاب.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات الحصول على الكتب المدرسية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، في السطور التالية..

رابط تحميل جميع الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية

يمكن لأولياء الأمور أو الطلاب في المرحلة الابتدائية تحميل الكتب الدراسية من خلال اتباع بعض التعليمات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الدخول على الموقع المخصص بالكتب الدراسية من هنـــا

يتم اختيار المرحلة التعليمية «المرحلة الابتدائية»

ثم يتم اختيار الفصل الدراسي «الفصل الدراسي الأول»

اختر الصف الدراسي «حسب المرحلة العمرية للطفل»

اختر النوعية «الكتب الدراسية الالكترونية».

ثم الضغط على كلمة بحث

ستظهر كل المواد المقررة على الطلاب، ويتم تحميل الكتاب من خلال الضغط على كلمة «استعراض».

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه لن يكون هناك أي حذف للمناهج، وأن العمل الدراسي لا يزال كما هو، ويمكن للطلاب الذين يرغبون بالبقاء في المنزل متابعة باقي المنهج عبر القنوات التعليمية، مضيفًا أنه تم رفع الغياب لمن يرغب مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور، مع الإصرار على مشاهدة متابعة المناهج عبر قنوات المدرسية.

وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ستكون بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

أما بالنسبة للصفوف ما قبل رابع ابتدائي، فلا يتم إجراء أي اختبارات وانما يتم وضع تقييم للطلاب.