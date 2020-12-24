وكيل تعليم الإسكندرية: لم يتم إغلاق أي مدرسة وحصر يومي لإصابات كورونا

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن إدارة الصحة في منطقة العجمي، أفادت بإصابة بعض الأشخاص في عدة مدارس، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مع وجود حالات اشتباه، مبينا ضرورة تعقيم هذه المدارس، مؤكدا أنه تم تحويل هذا الأمر إلى التحقيق ولكن لم يتم إغلاق أي فصول أو مدارس في محافظة الإسكندرية كلها حتى الآن.

سعد: 4 حالات كورونا ستغلق المدرسة

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن ظهور حالتين في الفصل تؤدي إلى إغلاق الفصل، ولكن إذا ظهرت 4 حالات في فصول مختلفة يتم إغلاق المدرسة.

حصر يومي لأعداد المصابين

وتابع: «هناك حصر يومي للإصابات الخاصة بكورونا، وهناك تواجد للطلاب في السناتر الخاصة بالدروس دون تباعد اجتماعي، لذا فليس كل الحالات الخاصة بكورونا في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم التي اتخذت عدة إجراءات هذا العام، ولم يتم إغلاق أي مدارس في الإسكندرية منذ بداية العام الدراسي الحالي»، لافتا إلى أن إغلاق المدارس يكون بعد ظهور مسحة طبية تفيد بإصابة الشخص وتقوم بها مديرة الصحة في الإسكندرية.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في نوفمبر العام الماضي، في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبي، وسط جمهورية الصين، وانتشر المرض بعدها إلى مختلف المناطق في الصين، ومن ثم في مختلف دول العالم، ولكن لم تعلنه منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا إلا في مارس 2020، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول من حيث أعداد الإصابة وكذلك الوفيات، وتحاول الدول الآن الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس التي أنتجتها الصين وأمريكا وبريطانيا وروسيا.