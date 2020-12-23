مسلم: بعض الوزراء لم يؤدوا أدوارهم بشكل جيد وأزمة كورونا أجلت التعديلات

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إن أداء بعض الوزراء في حاجة إلى تغيير، فالحكومة الحالية أدت اليمين الدستورية في 22 ديسمبر الماضي، وهناك وزراء أقدم من ذلك، قد يكونوا في مناصبهم منذ 4 أو 5 سنوات، «أكيد هيكون فيه تجديد وفيه تغيير»، موضحًا أن هناك وزراء لم يؤدوا أعمالهم بالشكل الجيد ومن الطبيعي أن يحدث تغييرا في الحكومة، ولكن لا أحد يستطيع أن يقرر موعد ذلك كون البلاد تمر بظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

عرض الحكومة نفسها على البرلمان الجديد مطلوب من باب المواءمة السياسية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه من الناحية القانونية ليس شرطًا إجراء تغيير في الحكومة بعد انتخاب مجلس نواب جديد، ولكنه من ناحية الموائمة السياسية مطلوب، كون 75% من النواب في برلمان 2015، تغيروا، فمن الطبيعي أن تعرض الحكومة نفسها مرة أخرى على النواب، فضلًا عن عرض برامجها في المجلس الجديد، «ده مطلوب رغم أن موضوع المؤسسات لا يحتم تغيير الأشخاص ولكن ده أفضل للحكومة».

لا أحد يستطيع توقع موعد التعديلات الوزارية المقبلة بسبب كورونا

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنه من الأفضل للحكومة أن تعرض نفسها للبرلمان وكذلك برنامجها وأن تحظى بتأييد شعبي من قبل نواب الشعب، «إحنا في ظروف صعبة وفي ظروف كورونا مسيطرة على الأوضاع، محدش يقدر يتوقع هيبقى فيه تغيير ولا لا، ومحدش يقدر يعرف يوم 9 يناير أو 10 يناير موعد انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد إيه اللي ممكن يتم، إحنا شغالين اليوم بيومه، ممكن كورونا تأخر التغيير شوية وممكن متغيرش، الأيام المقبلة هي ما ستجيب عن موعد التغييرات في الحكومة لأنها حاليا مش واضحة».

لولا ظروف كورونا لتغيرت بعض الحقائب الوزارية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه لولا ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لتغيرت بعض الحقائب الوزارية ولكن ليست من ضمنها الوزارات الخدمية.