9 تصريحات مهمة للحكومة حول كورونا: عقوبات جديدة لمن لا يلتزم بالكمامة

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على القرارات الحكومية التي صدرت لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن أمس صدرت عدة قرارت للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أبرزها إلغاء الاحتفالات في رأس السنة في الفنادق والأندية الاجتماعية أو في الساحة المفتوحة، لأنها تشمل تجمعات، ونحن في وقت لا يسمح بالتجمعات، مشددًا على أنه تم إلغاء احتفالات نهاية العام نظرًا لأن الأشخاص الذين سيحتفلون بنهاية العام لن يطبقوا الإجراءات الاحترازية خاصة في رأس السنة.

«الوطن»، ترصد لكم أبرز التصريحات التلفزيونية للمتحدث الرسمي للحكومة حول أزمة فيروس كورونا، كما يلي:

العدد تضاعف عن أسبوعين ماضيين

1-عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم هي 911 إصابة و42 حالة وفاة وستوجد إصابات بألف حالة يوميا والعدد تضاعف عن العدد المسجل منذ أسبوعين.

2-لجنة تحصيل الغرامة للمخالفين ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل من أجل تحصيل مخالفة وقتية على المخالفين ولن تكون 4 آلاف جنيه وسيتم وضع الحد الأدنى والأقصى للغرامة لردع المخالفين لأن ذلك سيعمل على تقليل الحالات بدل من انتظار تحويل القضية إلى المحكمة وانتظار الفصل فيها.

363 مستشفى عزل تتدخل الخدمة

3-حاليا وصلنا إلى الذورة في عدد تشغيل المستشفيات في الموجة الأولى حيث تعمل حاليا 363 مستشفى عزل، وحاليا نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 42% وهذا رقم مقلق والتصاعد الكبير كل أسبوع يتطلب وقفة ويجب على المواطنين أن يلتزموا.

صعوبة إرجاع العالقين

4-ظهرت مشكلة عالقين جديدة لكن الدولة تحركت ممثلة في وزير الهجرة لحل الأزمة ومصر مستعدة لإرسال الطائرات لاستقبالهم ولكن الأزمة حاليا هي إغلاق بعض المجالات الجوية من جانب بعض الدول وهذا يصعب مهمة إرجاعهم إلى مصر.

5-زيادة إصابات كورونا أصبحت مقلقة، خاصة أن الموجة الثانية في كل دول العالم أكبر من الموجة الأولى، ولكن في المقابل هي أقل شراسة من الموجة الأولى، ولكن الخطورة في زيادة الأعداد، حيث تزيد معها أعداد الحالات الحرجة، ما يعني أنه لو كانت نسبة الحالات الحرجة حوالي 2%، فإنه عند إصابة 1000 شخص سيكون بينهم 20 حالة حرجة، وإذا كانت الإصابات ألفين فيكون بينهم 40 حالة حرجة.

حقيقة وجود سلالة جديدة في مصر

6-الحكومة تتابع كل التحاليل التي يخضع لها المصابون، وحتى الآن، لم نكتشف أي سلالة جديدة من هذا المرض.

لجان للتفتيش على المنشآت

7-هناك لجانا سوف تفتش على المنشآت السياحية، والنوادي الرياضية، ومراكز الشباب، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات ليلة رأس السنة، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين والتي تصل إلى غلق المنشأة المخالفة.

8-معاقبة غير الملتزمين بالكمامة في كل الأماكن المغلقة، والمؤسسات الحكومية، وحتى الشركات الخاصة، والمواصلات العامة، ولكن من يسير في الشارع غير مطالب بالكمامة، ومن يسير بسيارته الخاصة غير مطالب بارتداء الكمامات.

9-منع كل الاحتفالات الخاصة برأس السنة، ولن يكون هناك احتفالات داخل الفنادق أو مراكز الشباب أو أي منشآت كانت تستعد من أجل الاحتفال برأس السنة، والسلطات المعنية ستعمل على تنفيذ ذلك.