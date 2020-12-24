عاجل.. أهالي مدينة قنا يقتلون «سلعوة» عقرت أكثر من 10 أشخاص «صور»

تمكن أهالي منطقة النحال في مدينة قنا، من قتل حيوان شرس قالوا إنه "سلعوة"، التي عقرت أكثر من 10 أطفال وأشخاص مساء أمس في منطقتي الحصواية والزبيدى في دائرة القسم.

وأظهرت الفيديوهات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قيام مجموعة من الأشخاص بقتل كلب اكدوا أنه سلعوة بعدما كشفوا فمها وبينوا أنيابها، مؤكدين أنها تختلف عن الكلب، فضلا عن كونها سلعوة أنثى.

وأضافوا أن قبل قتلها بطلق خرطوش في قرب فجر اليوم، الخميس، أنها عقرت 4 أشخاص كانوا مارين في إحدى شوارع النحال، مؤكدين أنها تسللت من منطقة الحصواية عبر منطقة الزبيدي ثم عبرت مقابر سيدي عبدالرحيم القنائي ودخل الناحية الشمالية المقابر وهي منطقة النخال، وذلك بفضل مطاردات الشباب لها.

وكان اللواء، مخمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إنه يوجد حيوان يشبه الكلب يقال عليه أنه "سلعوة"، عقر 10 أطفال في منطقة الحصواية في مدينة قنا، ولاذت بالفرار إلى منطقة الزبيدي المجاورة، وعقرت 3 أشخاص من بينهم طفلين.

وتبين من تحريات المباحث، وبعد فحص كاميرات المحال التجارية والمباني، التي مرت فيها السلعوة، تبين أنه شرسة وتهاجم الكبير والصغير.

وانتقل فريق من الطب البيطري من قسم المكافحة في مديرية طب بيطري قنا، بسيارة للبحث عنها بمساعدة مجموعة من لجان الشباب من أبناء المدينة، حتى الساعة الواحدة صباحا من اليوم، ولم يتم العثور عليها.

وقالت إدارة بيطرية قنا، في بيان لها، إن شكلت أكثر من فريق للبحث عن السلعوة التي عقرت الأطفال والكلاب الضالة في منطقتي الحصواية وشرق مدينة قنا كلها، كاشفين أنهم فحصوا كل الكاميرات إن هذا الحيوان الذي يشبه الكلب شرس ويهاجم المارة في الشوارع دون تردد.

وقال مصدر في صحة قنا، إن المستشفى العام والوحدات الصحية استقبلت أكثر من ١٥شخص معقورين وتم إسعافهم ومنحهم المصل المطلوب في مثل هذه الحالات، مؤكدا أنهم جميعا خرجوا.