بدل عربيتك القديمة بأخرى زيرو وادفع 1500 جنيه في الشهر.. اعرف التفاصيل

مبادرة جديدة تطلقها الحكومة المصرية، لـ إحلال وتجديد السيارات القديمة المتهالكة بأخرى حديثة، إذ تتسبب السيارات القديمة في تلويث البيئة، بسبب خروج عادم كثيف منها، واعتبارها عبء اقتصادي على أصحابها، نظرًا لكثرة أعطالها وصيانتها، واستهلاكها الكثير من الوقود، ما يعد عبئا إضافيا على أصحابها، وضغطا على استهلاك المحروقات في مصر، التي تستوردها الدولة بالعملة الصعبة، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجّه بعمل مبادرة لإحلال وتجديد السيارات القديمة والمتهالكة، وضم السيارات الملاكي لها لإحلالها وتجديدها بأخرى حديثة.

الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تحدّثت عن مبادرة إحلال وتجديد السيارات في تصريحات تلفزيونية، نرصدها لكم كما يلي:

- تنطلق المبادرة في أول يناير 2021 وتشمل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتغيير السيارات المتقادمة.

- تستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص في مراحلها الأولى.

- شرط تغيير السيارات هو أن تعمل بالغاز الطبيعي نظرًا لأن اقتصاديات التشغيل بالغاز توفر كثيرا على السائقين.

مميزات تغير السيارات القديمة بأخرى حديثة

-حافز مغري ومجزٍ لمن يغير سيارته المتقادمة تماما.

- برنامج تمويلي يصل السداد فيه إلى 10 سنوات، وفائدته أقل من 5%، وفي أحيان كثيرة لن تتجاوز 3%، إضافة إلى حصول صاحب السيارة على مقابل تخريد.

- الفارق بين استهلاك البنزين والغاز في الغالب سيكون هو قسط السيارة، وبالتالي فالمواطن لن يشعر بأي أعباء مالية.

- تنظيم معرض لنماذج السيارات المُتاحة للاستبدال بـ«المتهالكة»، ويصل عددها لـ7 نماذج من السيارات الحديثة.

- سيتمّ الإعلان خلال المعرض، إضافة لنماذج السيارات الحديثة، عن آليات التمويل، وحضور شركات الغاز الطبيعي، وشركات التأمين، فضلا عن مشاركة شركات أجنبية.

- السيارات المعروضة في المبادرة بمراحلها الأولى ستكون «مُجمعة محليا»، ما يحفز الصناعة في مصر، ويوفر مزيد من فرص العمل.

القسط والفترة التي يستغرقها الطلب

- قسط السيارات الجديدة يبدأ في حدود 1500 جنيه، ويزيد حسب نوع السيارة الذي يختاره المواطن من البدائل المطروحة في المبادرة.

- الفترة التي يحتاجها المواطن منذ تقديمه للحصول على السيارة لاستلامه لها، ستكون في غضون 10 أيام من التقدم لها.