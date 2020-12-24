"السياحة": تفتيش على الفنادق والمطاعم في رأس السنة.. والغلق للمخالفين

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن لجانًا من قطاع الفنادق والقرى السياحية بالوزارة ستقوم بالتفتيش بشكل مفاجئ وسري على المنشآت السياحية والفندقية ليلة رأس السنة، للتأكد من التزامها بتعليمات الوزارة الخاصة بإلغاء تنظيم الاحتفالات أو أي فعاليات سياحية أو ثقافية ينتج عنها تجمعات للمواطنين، إضافة إلى التأكد من إغلاق كافة المطاعم والكافيتريات السياحية في الواحدة صباحًا.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه سيتم توقيع عقوبات مشددة على المنشآت السياحية والفندقية تصل لحد الإغلاق وإلغاء الترخيص.

من جهته، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، إن المطاعم التي لن تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك مواعيد الغلق، وعدم إقامة أي احتفالات أو فعاليات خلال رأس السنة سيتم توقيع عقوبات عليها وفقًا للقانون، تبدأ من غلق المنشأة 3 أيام، مشيرًا إلى أنه حال تكرار المخالفة ستُغلق المؤسسة بشكل دائم.

نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ ستصل إلى 30%

وفى سياق متصل، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن نسب حجوزات الفنادق بشرم الشيخ خلال رأس السنة وأعياد الميلاد ستصل إلى نحو 30%، موضحًا أن تلك النسب لا يمكن مقارنتها بنظيرتها خلال ذات الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا الحالية، والتي أجبرت آلاف السياح الذين اعتادوا على قضاء تلك المناسبات بالمدن السياحية المصرية على البقاء في أوطانهم.

«عجمي»: إشغالات الفنادق لاتقارن بالعام الماضى

وقال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن أعداد السياح المتوقع قدومهم لزيارة الأقصر وأسوان خلال رأس السنة وأعياد الميلاد تقدر بالعشرات، موضحًا أن نسب الإشغال بكافة الفنادق العائمة والثابتة بالمحافظتين خلال نفس الفترة من العام الماضي سجلت إشغالات تقترب من 100%.

من جهته، أوضح محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن نسب الحجوزات المؤكدة خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة حتى الآن تتراوح بين 20 إلى 25% من الفنادق العاملة حاليًا بالغردقة ومرسى علم، معربًا عن قلقه من إغلاق العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر لمجالها الجوي، ما يعني أن العالم مقبل على موجة جديدة من الإغلاق ستدفع فيها السياحة للمربع «صفر».