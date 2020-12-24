غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية في حملة موسعة بالجيزة

شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات مكبرة، اليوم، بأحياء الدقي وبولاق الدكرور، لضبط المقاهي غير الملتزمة ومراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمكن حي الدقي، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة الدقي وشرطة المرافق، من ضبط الكافيهات المخالفة التي تقدم الشيشة، وتتجاوز نسب الإشغال المقررة، وكذلك المسببة لإشغال الطريق العام.

وقال رئيس الحي، إن الحملة أسفرت عن تحرير محاض لعشرة مقاهي، ورفع 355 إشغالا، و107 "شيش" لافتًا إلى إيداع جميع المحتويات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات متتالية لضبط مراكز الدروس الخصوصية

وشن حي بولاق الدكرور حملات متتالية لضبط مراكز الدروس الخصوصية، لما لها من تأثير سلبي على العملية التعليمية فضلا عن مخاطر العدوى بفيروس كورونا، ما أسفر عن ضبط 3 مراكز هي «في أي بي»، و«اكسفورد»، و«سيتي ستارد».

وأغلقت أجهزة الحي المراكز الثلاثة تزامنًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة كافة المستلزمات والأدوات المستخدمة، من كراسي وسماعات وأدوات عرض، وأُودعت المضبوطات بمخازن الحي.

وشملت مجهودات رفع الإشغالات التي نفذتها محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق، رفع 160 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة، و953 حالة ببولاق الدكرور، و2352 بالهرم والمنطقة الأثرية، و270 حالة بالعمرانية، و126 بالطالبية، و859 بشمال الجيزة، و713 بالدقي، و326 حالة إشغال بالعجوزة، و309 بالوراق، و36 بأوسيم، و534 بأكتوبر وزايد، و80 بكرداسة، و17 بالعياط، و39 بأبو النمرس، و32 بالبدرشين، و23 بالحوامدية، و21 بمنشأة القناطر، إضافة إلى إزاله 5 ساحات تابعه لكافيتريات على مساحه 200 متر متعدية على حرم الطريق العام.