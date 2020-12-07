محافظة الجيزة تستجيب لـ1679 بلاغا وشكوى من المواطنين: أنجزنا 99% منها

تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز حوالي 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى ادارة الازمات والكوارث التابعه لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال شهر نوفمبر العام الحالى وذلك من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب.

وقال اللواء احمد راشد محافظ الجيزة انه تلقي 1716 بلاغا وشكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع حيث تمت الاستجابة الي 1679 بلاغا وشكوي منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد راشد أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالى.

مشيراً أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها بالنهوض بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم اى تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرىواضاف المحافظ ان طبيعة عمل الادارة هى تلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب والخطوط الارضية للإبلاغ عن الحوادث والبناء المخالف وانقطاعات تيار الكهرباء والمياه و مشاكل الصرف الصحى بالإضافة الى الإشغالات وتراكم القمامة ويتم على الفور التعامل مع هذه البلاغات من خلال اجهزة المحافظة المختلفة يذكر انه يتم تلقى بلاغات وشكاوي مواطني محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 او من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب على ارقام ( 01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الارضية وهي ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ).