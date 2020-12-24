سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم

سجل سعر صرف الدولار فى تعاملات صباح اليوم بالبنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف اليورو 19.09 للشراء، و 19.18 قرش للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 20.99 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الفرنك السويسري 17.56 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وسجل سعر 100 ين ياباني 15.11 للشراء و15.21 جنيه للبيع.

أما على صعيد العملات العربية، فسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 51.18 للشراء، و51.64 للبيع، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وأخيرا سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 2.39 للشراء، و2.40 جنيه للبيع.

وبحسب النشرة الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية وفقا للأسعار والمؤشرات المعلنة، في الفترة من 11 - 18 ديسمبر 2020، تمكن مؤشر الدولار من الارتفاع بنسبة 0.30% بعد 3 أسابيع من الانخفاض، بسبب تراجع معنويات الأسواق بسبب التأخير في الوصول لقرار بشأن حزم التحفيز الأمريكية.

ولم يتغير مؤشر اليورو تقريبًا خلال الأسبوع، ومن ناحية أخرى، انخفض الجنيه الإسترليني إلى حد كبير مع التحول السلبي لمسار المحادثات، بشأن اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويخشى المستثمرون الآن من عدم التوصل لاتفاق قبل نهاية العام، إذ لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما استقرت أسعار الذهب دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع، وفي الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.53%.

وتباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها مؤشرات بلومبرج خلال الأسبوع، وقاد البيزو الشيلي مكاسب العملات (+1.62%) على خلفية ارتفاع أسعار النحاس.

وتشيلي هي أكبر مصدر للنحاس في العالم، تبعه الروبل الروسي (+ 1.52%)، إذ ربح مع ارتفاع أسعار النفط، بينما كانت عملة البيزو المكسيكي هي الأسوأ أداءً هذا الأسبوع (-1.81%)، وانخفضت بسبب قوة الدولار، ومع تدهور المعنويات بسبب تأخر حزم التحفيز الأمريكية.