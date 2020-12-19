استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.. والأعلى في «أبوظبي الإسلامي»

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت، في كل البنوك وشركات الصرافة، بالمقارنة بأمس، حيث سجل الدولار 15.74 جنيه للبيع و15.64 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري وأغلب البنوك.

الأعلى سعرا لصرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما بيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له في بنكي «مصرف أبوظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان»، ليباع بـ15.78، مقابل 15.68 جنيه.

وسجّل اليورو اليوم، 19.29 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في البنك الأهلي المصري.

فيما سجّل الجنيه الاسترليني أعلى سعر شراء له في المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي المصري بـ 21.44 جنيه.

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له، بـ 4.20 جنيه، في مصرف أبو ظبي الإسلامي و4.19 جنيه في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه، بـ4.29 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و4.28 في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.

من جهته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن استقرار الدولار وعدم تذبذبه أفضل للتجار والمستوردين؛ لأنه يساعد على ثبات أسعار السلع في الأسواق؛ لكون استقرار الدولار يحافظ على سعر المنتج النهائي، الذي قد يبيعه للجمهور المستهلك.

وأوضح «شيحة» أن الدولار المذبذب يشتت التاجر فيما يتعلق بتسعير السلعة المطروحة في السوق، كما يحافظ أن يكون للسلعة سعر واحد.

في السياق ذاته، قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن استقرار الدولار يحافظ على استقرار الأسعار، وتوفره يساعد على وفرة المعروض، ما يساهم في الحفاظ على استقرارها وتوازنها خلال الشتاء المقبل.

وأوضح «صقر» أن قائمة الأسعار التي حافظت على استقرارها بسبب وفرة الدولار واستقراره، خلال الفترة الماضية في الأسواق، هي أكثر من 50 سلعة غذائية وغير غذائية، منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب «الطازج، والمكثف، والبودرة»، والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهما، والسكر والحلاوة الطحينية، والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتها، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ، والمستلزمات المنزلية بأنواعها.