سعر الدولار اليوم الخميس 24-12-2020 مقابل الجنيه المصري

ارتفعت أسعار الدولار ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الحالي.

واستمرارًا للخدمات المختلفة اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها لخدماتها، تستعرض سعر الدولار في بنوك مختلفة مثل بتك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس الأربعاء

واختلفت أسعار الدولار أمس الأربعاء حيث سجل في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري سجّل سعر الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك مصرسجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الخميس، الموافق 24 ديسمبر الحالي، في بنك الإسكندرية 21.07 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الجنيه الإسترليني 21.11 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 21.11 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع.

أما اليورو سجل في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، في بنك الإسكندرية نحو 19.03 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.06 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي، في بداية تعاملات اليوم في المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في صباح تعاملات اليوم، في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.