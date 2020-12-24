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محمود مسلم

قرار وزاري بالترخيص لجنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة

كتب:

الوطن
09:55 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2591 لسنة 2020، بإصدار ترخيص لمحافظة جنوب سيناء، بتأسيس شركة مساهمة غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية التابعة للمحافظة، بعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع غرض المحافظة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء النص كالتالي:

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