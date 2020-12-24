قرار وزاري بالترخيص لجنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2591 لسنة 2020، بإصدار ترخيص لمحافظة جنوب سيناء، بتأسيس شركة مساهمة غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية التابعة للمحافظة، بعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع غرض المحافظة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء النص كالتالي: