صور.. احتفال لـ«بيج رامي» في مطار نيويورك قبل عودته للقاهرة

تنشر «الوطن» صور البطل المصري في كمال الأجسام رامي السبيعي، المعروف بـ«بيج رامي»، قبل إقلاع رحلة رقم MS986، القادمة من نيويورك للقاهرة، والتي تحركت قبل ساعات.

وقبل إقلاع الطائرة، كان هناك استقبال خاص للبطل المصري داخل مطار نيويورك، وانتظره الطيار حسن هدهد، للترحيب به والتقاط الصور التذكارية مع طاقم الطائرة.

ويصل «السبيعي» مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم؛ بعد حصد لقب بطولة مستر أولمبيا، وكانت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن يعقد رامى السبيعي مؤتمرا صحفيا اليوم، للحديث عن تتويجه بلقب البطولة، في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام.

أسرة «بيج رامي»: تخطي أزمة الكورونا وحصد اللقب

وفي وقت سابق، قالت أسرة رامي السبيعي، إن التتويج باللقب جاء بعد معاناة كبيرة له، خاصة أنه دخل في حالة نفسية سيئة، بعد إصابته بفيروس كورونا، أكتوبر الماضي، وفقد حينها الأمل في اللحاق بالبطولة.

وقال محمد السبيعي، شقيق رامي، في تصريحات صحفية قبل أيام، إنه بعد تتويج شقيقه بلقب مستر أولمبيا، واصل العمل والتدرب، إيمانا منه بأنه سيتخطى كل الأزمات التى تواجهه وسيحقق اللقب، وهو ما حدث بالفعل، موجها الشكر للشعب المصري الذي ساند شقيقه واحتفي بفوزه.

في السياق ذاته، كشفت رامي السبيعي، عن نظامه الغذائي، مؤكدة أنه يتناول 6 وجبات يوميا «كان بيأكل 6 وجبات في اليوم لمدة 8 شهور عشان يقدر يوصل للوزن المناسب ويشارك في البطولة».