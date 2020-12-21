عمرو أديب عن «بيج رامي»: بصوا الفخاد والمجانص مرسومة إزاي

أشاد الإعلامي عمرو أديب بفوز المصري رامز السبيعي المعروف باسم «بيج رامي» لأول مرة ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، قائلا: «النهاردة ابن كفر الشيخ ابن بلطيم عمل إنجاز عالمي، الراجل جسمه عبارة عن معجزة، لما تشوفوا جسمه حاجة لا يمكن تخيلها، تقسيمة جسم هذا الشاب، اللي عنده 35 سنة، غير طبيعية، مجهود غير طبيعي، شيء مذهل يعني الفاخدة والسمانة والمجانص والترابيس كل حاجة مرسومة، لو معملوا مكنة ما تتقسم كدة».

الميديا بتتكلم عنه

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، «الراجل دة بيخش البطولات بقاله سبع أو ثماني سنوات مرة ياخد المركز السابع ومرة ياخد المركز السادس، لغاية لما السنادي خد المركز الأول وخد تهنئة العالم كله زي ما أنتم شايفين، لما تسمعوا كلام أمه عليه وجيرانه، ولما تشوفوا المجهود اللي الراجل دة عمله علشان في النهاية ياخد جايزة ويهديها لمصر كلها، النهاردة كل الميديا بتتكلم عن بيج رامي».

رفع اسم مصر

وتابع: «بيج رامي رفع اسم مصر وبعد ما خد الجايزة قال إنها لمصر، زي ما أنتوا شايفين تقسيمة الجسم، زي ما أنتم شايفين المجهود اللي بيتعمل، ومحمد صلاح مو صلاح بعت تهنئة لمسيو أولمبيا 2020 بيج رامي حاجة تسعد أما حد بيشوف حد من ابناء مصر وهو بيعمل هذه النتائج وهذا الإنجاز العالمي».

رقم عالمي جديد

وواصل الإعلامي: «هذا الرجل ابتدا في محافظته ثم انتقل لدولة الكويت ثم دخل بطولات كلها باسم مصر وجاب اسم عالمي ورقم عالمي جديد في بطولة كمال الأجسام، وهنهنيه لما يرجع من أمريكا».

حياته

ووُلد عام 1985 بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وظهر رامي السبيعي في مسابقة مستر أولمبيا منذ 4 سنوات، كما أنه متزوج ولديه طفلتين.

عمل رامي السبيعي صيادًا مثل أهل بلده، حتى سافر إلى الكويت، التي مازال يعمل ويعيش بها حتى الأن، وبدأ مسيرته التدريبية في «أوكسجين جيم» بالكويت.

الصدفة قادت رامي السبيعي ليعمل في مركز تدريب رياضي، ثم بدأ لعب كمال الأجسام ليصبح محترفًا بعدها بسنوات قليلة، وفي نهاية 2012 شارك رامي السبيعي في بطولة مستر أولمبيا للهواة الكويت، وعاد ليفوز مجددًا ببطولة قطر عام 2013.

فاز «بيج رامي» ببطولة «New York Pro» عام 2013، وحصل على المركز الخامس في بطولة مستر أوليمبيا السنة الماضية، ويتم تصنيفه من ضمن أعظم 10 شخصيات في تاريخ كمال الأجسام.

ويعد أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة «أرنولد كلاسيك» الشهيرة.