إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم في البحيرة

استقبل مستشفى الدلنجات بمحافظة البحيرة، 6 أفراد من أسرة واحدة، اليوم الخميس، مشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي، خضعوا للرعاية الطبية بالمستشفى وخرجت 4 حالات فيما لازالت حالة تخضع للملاحظة فضلا عن تحويل حالة لمركز السموم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوصول 6 حالات مصابة بتسمم غذائي لقسم الاستقبال بمستشفى الدلنجات المركزي، وتبين أن الحالات هي "حمدي محمد حمدي، 52 عامًا، ومحمد حمدي محمد 25 عامًا، ومحمود حمدي محمد، عامان، وإيمان السعيد السيد 23 عامًا، وأسليمة سلامة بسيونى 51 عامًا، وفريال فرج حنفي19 عامًا، يقيمون بقرية "المسين" التابعة لمركز الدلنجات.

وفي سياق الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لكورونا، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الالتزام بتنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة، من خلال حضور الأطقم الطبية بشكل كامل.

كما أعاد التأكيد على خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بنسبة 50% من قوة العمل بانتظام، وبما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين، والتشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية.

ووجه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المنشآت المخالفة للإجراءات الإحترازية لمدة 3 أيام مع الإعلان عن أسباب الغلق وهی عدم إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس على المنشأة المخالفة، وتكثيف حملات التطهیر بجمیع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة بنطاق الوحدات المحلية وتوابعها.