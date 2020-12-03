الثقافة اليوم.. انطلاق ملتقى التصوير بالأقصر وفرقة الطرب العربي بالمعز

تقدم قطاعات وزارة الثقافة اليوم الخميس، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، فتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42، وتنطلق دورة استثنائية من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير (الدورة الثالثة عشر)، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى الخميس 17 ديسمبر.

ويشارك هذه الدورة ثمانية فنانين مصريين، بالإضافة إلى فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية، و12 من شباب ورشة العمل المصاحبة للملتقى.

ويُقيم مركز إبداع قصر الأمير بشتاك، بشارع المعز، حفل "فرقة الطرب العربي" للمطرب محمد العلايلي، وذلك في السابعة مساء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

حيث تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات المصرية لكبار عمالقة الفن المصري منها: "طاير يا هوى" لمحمد رشدي، ورائعتي الموسيقار محمد الموجي "أكدب عليك" للسيدة وردة، "أوعى تكون بتحب" لمحرم فؤاد، "بحلم بيك" لعبدالحليم حافظ، "وحياتك يا حبيبي" لسيد مكاوي ... وغيرها من الأعمال الغنائية.

وتقيم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة ثقافية بعنوان "كيفية مواجهة الضغوط النفسية لإعادة بناء الشخصية المصرية"، فى السادسة من مساء، بمقر المكتبة بالزمالك .

يتحدث فيها الدكتور أحمد عبدالله، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة، مع الالتزام باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين .

وتستعرض الندوة موضوع الضغط النفسي بما يصاحبه من توتر وضيق وقلق وأرق، ومفهوم الضغوط وآثارها النفسية والجسدية، ولماذا يصل البعض لحد الإنهيار، وإمكانية تطوير آليات المقاومة والوقاية من الانهيار النفسي .

تستضيف مكتبة مصر الجديدة ، في السادسة مساء حفل توقيع ومناقشة رواية "ورثة آل الشيخ" للكاتب أحمد القرملاوي والصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية، ويناقش الرواية كلًا من الدكتور عبدالحافظ بخيت، والكاتب محمد علي.