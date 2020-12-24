«المركزي» يجتمع اليوم لمراجعة أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي آخر اجتماعاتها لهذا العام مساء اليوم الخميس، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة.

وخفّضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها الماضى، للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية.

ونشر البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام المقبل، إذ قرر أن تجتمع اللجنة هذا العام 8 مرات، على أن يكون أول اجتماعاتها يوم 4 فبراير 2021، وحسب الجدول فإن الاجتماعات ستتم في 4 فبراير، و18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، و16 ديسمبر، وتنتهى آخر اجتماعات اللجنة هذا العام، الخميس المقبل، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة.

وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت خفض الفائدة 1% في الربع الأول.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية فى إتش سى، «نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي، و0.2% على أساس شهري، تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضراوات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. ونعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق انعكس إيجابياً على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا».

توقعات بخفض سعر الفائدة 1% فى الربع الأول من 2021

وتابعت «دوس»: «بناءً عليه، نعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث إننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام».