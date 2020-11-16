خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة ضرورة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا بخفض سعر الفائدة بإجمالي 4% خلال 2020، وذلك لعدد من الأسباب.

وتابع "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، بأن من أسباب خفض سعر الفائدة مواجهة ارتفاع معدل التضخم، فضلًا عن القلق من تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أدت إلى تباطؤ معدل النمو إلى 3.5% وهو موجب على أي حال.

وأوضح أن 18 دولة حول العالم حافظت على إيجابية معدل نمو اقتصادها من ضمنها مصر، لافتًا إلى أن تخفيض البنك المركزي يحفز الاستثمار، بعكس 170 دولة معدلها سلبي.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الخميس الماضي الموافق 12 نوفمبر2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020، مقارنة بـ3.7% في سبتمبر 2020، و3.4% في أغسطس 2020.

وجاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9% في أكتوبر 2020، مقارنة بـ3.3% في سبتمبر 2020، من 0.8% في أغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس.