المفتي يهنئ البابا تواضروس بأعياد الميلاد: مصر نموذج فريد في وحدة الصف

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، البابا تواضروس والإخوة الأقباط في مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ووجه المفتي التهنئة إلى الإخوة الأقباط من الطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية في مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن مصر تعد نموذجا فريدا في وحدة الصف والنسيج الوطني.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان له اليوم: إن ميلاد السيد المسيح كان – وما زال، وسيظل- خير وسلام ورحمة، ليس فقط لإخواننا المسيحيين، بل وللمسلمين وسائر البشر أجمعين، موضحا أن إحياء قيم الحب والتلاحم والتسامح والتعايش واحترام الآخر قبل أن يكون واجبا دينيا دعت إليه الديانات وأوجبته نصوصها؛ فهي قيم عليا وضرورات إنسانية أصيلة؛ إذ لا تنشأ حضارة ولا تقوم مدنية، ولا يتقدم البشر إلا في ظل الاحترام المتبادل.

وأكد «علام» أن المسلمين والمسيحيين أبناء «وطن، ونسيج» واحد، ولن تُفلح قوى الشر في بث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن، موضحا أن تبادل التهاني بين أبناء الوطن الواحد في المناسبات الدينية من شأنه أن يقوي روح المودة والتآلف والترابط فيما بيننا.

ودعا مفتي الجمهورية، إلى ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من رسالة الأنبياء والرسل، ونبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد، وتعيث في الأرض الفساد؛ لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها.

وشدد الدكتور شوقي علام، على ضرورة إشاعة مشاعر التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية في مواجهة البلاء والمخاطر والإرهاب الذي يواجه الجميع دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، حتى نترك للأجيال القادمة بناءً حضاريا إنسانيا أساسه الإيمان وارتفاعه العدل، وقوته المحبة بين أبناء الوطن.