هل تصدر وثيقة دولية للاعتراف بإرهاب الإخوان؟.. مفتي الجمهورية يجيب

استضافت جريدة «الوطن»، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى حول العالم، في ندوة حول جهود دار الإفتاء المصرية في التصدي للفكر المتطرف، وكيفية صناعة الفتوى والتصدي لغير المتخصصين في مجال الإفتاء، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية، إحدى الفرق «الضالة» التي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف.

أدار الندوة الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وحضرها، الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير الجريدة، وقيادات مؤسسة الوطن، ومستشار مفتي الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم.

وأجاب مفتي الجمهورية، عن دعوات صدور وثيقة دينية دولية للاعتراف بإرهاب الإخوان، وأنهم فرقة ضالة لا يجوز الإنضمام لهم، وذلك بعد فتاوى الأزهر والإفتاء بتحريم الانضمام للإخوان.

ثورة 30 يونيو

وقال مفتي الجمهورية، إننا بحاجة إلى مثل هذا التوجه، واتخاذ العديد من الإجراءات، التي نتعاون من خلالها، مضيفا: يكفي أن هناك إتجاه على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي للتصدي للتنظيم الإخواني، فالمساحة الآن مهيئة، لإصدار مثل هذا الرأي الجماعي، فمصر منذ قديم الزمان، تحذر من هذه المجموعات، وتحذر من تنظيم الإخوان بصفة خاصة.

وأوضح أن ىهناك رفض كلي للإخوان على المستوى الشعبي والعلمي، فلم يعد هناك مساحة مشتركة، وظهر ذلك بشكل كبير بعد ثورة 30 يونيو، التي كشفت الحقائق على وجهها الحقيقي، كذلك بيان هيئة كبار العلماء السعودية، بتحريم الانضمام للإخوان، ينضم ويؤكد الموقف العربي الرافض، كذلك المجلس الإفتائي الإماراتي، حينما أصدر فتوى هو الآخر بهذا الخصوص.

تابع: نحن نسير مع اتجاه بعض الدول الأوروبية، في سبيل كشف الحقيقة الإخوانية، والمساحة تقترب من إيجاد وثيقة لتحريم الانضمام لتنظيم الإخوان، والتأكيد على إرهابهم ورفض الإسلام لهم، وأن تكون وثيقة دولية.

التحذير من الطائفية

وأجاب مفتي الجمهورية على سؤال هل الإخوان ضمن الفرق الضالة التي تحدث عنها نبي الرحمة في حديثه ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ حيث أكد أن الإخوان من تلك الفرق الـ73 التي في النار، باعتبار المنهجية التي يسيرون عليها، فلهم فكر خاص، وهم يريدون أن يصلوا من خلاله ومن خلال إجراءات عديدة أخرى، يمكن أن يصنفوا طائفة من الطوائف التي تحدث عنها رسول الله في حديثه الشريف.

وطالب مفتي الجمهورية، بالتحذير من الطائفية التي يتبناها الفكر الإخواني، فنحن نراها بالفعل ليس في مصر فقط، بل تمددت وأحدثت قلقا بسبب العقيدة التي عندهم، ولذلك يجب تفكيك تلك الأفكار وتوضيح الصورة الصحيحة للناس بصورة مقنعة تخاطب الشباب قبل أن تخاطب الكبار.